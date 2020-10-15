Saflar belli

Pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimde CTP’nin Akıncı’yı destekleyeceği yönündeki karar sonrasında; YDP ile DP’nin de Tatar’ın yanında yer alması kesinleşti. Bir süre önce hükümetten çekildiğini açıklayan HP’nin dün gece gerçekleştirilen toplantısında ise tabanın serbest bırakılması kararlaştırıldı. TDP ilk turdan itibaren Akıncı’ya destek vermişti.

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DP ile tüm bağlarını kopardığını açıkladı. Denktaş “onuruma sahip çıkacağım” diyerek, partisinin Tatar’a yönelik destek kararına katılmadı. Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf ise seçimde Tatar’a oy vereceğini duyurdu.

Tatar YDP’yi ziyaret etti

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, dün Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti. Genel Sekreter Ersan Saner’in eşlik ettiği Tatar, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve parti yetkilileri ile görüştü.

Görüşmenin ardından UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı basına açıklama yaptı. Arıklı, Türkiye’yi sevenlerin bir arada olması gerektiğini, UBP’ye değil milli davaya destek verdiklerini söyledi. Arıklı, Tatar’dan Kıbrıs konusunda federasyonu müzakere etmemesi ve KKTC’nin tanıtımı için YDP temsilcilerinin de katkı koyacağı bir şekilde aktif görev yapılmasını talep edeceklerini kaydetti.

Ersin Tatar da YDP’ye seçimlerde demokrasiye yaptıkları katkıdan ötürü ve kendilerini kabulü için teşekkür etti.

Arıklı: UBP’ye değil milli davaya destek

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs konusunda görüşmelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devamını kabul etmediklerini söyledi. Arıklı, Tatar’dan iki talepte bulunacaklarını belirtti.

Arıklı, Tatar’dan Kıbrıs konusunda federasyonu müzakere etmemesi ve KKTC’nin tanıtımı için YDP temsilcilerinin de katkı koyacağı bir şekilde aktif görev yapılmasını talep edeceklerini kaydetti.

Parti tabanına mesaj veren Arıklı, Türkiye’yi sevenlerin bir arada olması gerektiğini, UBP’ye değil milli davaya destek verdiklerini söyledi.

DP, Tatar’ı destekleyecek

YDP’nin ardından Demokrat Parti (DP) de dün akşam kararını açıkladı. DP, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, UBP'nin adayı Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı.

DP Parti Meclisi, kararı oy çokluğuyla verdi.

DP Parti Meclisi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, iki aday arasında bir seçim gündemiyle toplanan Parti Meclisi'nin önerileri değerlendirdiği ve 18 Ekim'deki ikinci tur seçimde UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’a oy çokluğu ile destek kararı alındığı duyuruldu.

DP açıklamasında, halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yaptı.

HP seçmenini özgür bıraktı

Halkın Partisi (HP), pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı.

Parti Meclisi'ni dün akşam toplayan HP'nin kararını, toplantı devam ederken Genel Sekreter Jale Refik Rogers açıkladı.

Rogers, “İkinci turda seçmenimize bir yönlendirmede bulunmamayı doğru bulduk. Her iki adaya da ikinci turda başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 11:07