‘Altın pasaport’ skandalı

El Cezire televizyonunun, Güney Kıbrıs’ta, yatırım karşılığı vatandaşlık programına ilişkin Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis ve avukat Andreas Pittacis’in, konuşmalarının yer aldığı gizli kamera görüntülerini yayınlamasıyla patlak veren skandalın yankıları büyüyor.

AKEL milletvekilinin istifası sonrasında, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in de istifasını isteyen Kıbrıslı Rumlar dün gece parlamento binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Bu arada Alithia gazetesi, “El Cezire Nedeniyle Hızlı Gelişmeler-Başsavcı Kızgın ve Öfkeli, Polise Ayrıntılı ve Derinlemesine Araştırma Yapma Talimatı Verdi” başlıklı haberinde, El Cezire’nin gizli kamera kayıtları nedeniyle yaşanan hızlı gelişmelerin siyasi arenada depreme neden olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanarak, yabancı yatırımcılara “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesiyle ilgili kriterlerin yer aldığı programı (KEP) 1 Kasım tarihinden itibaren iptal etmesinin ardından, gelen baskılara sonucunda AKEL Milletvekili Hristakis Ciovanis’in milletvekilliği görevinden ayrılmak için istifasını sunduğuna işaret edildi.

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in ise, kamuoyundan özür dileyerek, pazartesi gününden itibaren, konuyla ilgili araştırmanın tamamlanmasına kadar görevinden geri duracağı şeklinde açıklama yaptığı belirtildi. Habere göre, Şilluris, ilgili araştırmanın tamamlanmasının ardından, araştırmanın sonucundan bağımsız olarak aldığı kararı açıklayacağını ifade etti. Dimitris Şilluris’in istifa etmesi durumunda ise Şilluris’in yerine, seçilemeyenlerin arasında en fazla oyu alan Rula Yeorgiadu alacak.

Rum Meclis Başkanlığı görevini, bundan sonra ise meclisin en yaşlı üyesi AKEL Milletvekili Adamos Adamu yürütecek. Akel Milletvekilliğinden istifa eden Hristakis Ciovanis’in yerine ise, genel seçimlerde “Mağusa bölgesinde” en çok oyu alan seçilemeyenlerden en fazla oyu alan Tumazos Çelepis’in geçmesi bekleniyor.

Başsavcı açıklama yaptı

Yargı cephesinde ise Rum Başsavcı Yorgos Savvidis yaptığı açıklamada, El Cezire’nin yayınının ardından kamuoyuna yansıyan olguların, vatandaşlarda öfke, kızgınlık ve endişeye neden olduğunu ifade etti.

Derinlemesine ve ayrıntılı bir araştırma için talimat verdiğini kaydeden Savvidis, Hukuk Dairesi’ni olağanüstü toplantıya çağırdığını da belirtti.

Halk, Meclis önünde toplandı

Alithia gazetesi, onlarca vatandaşın dün Rum Meclis önünde toplanarak, El Cezire’nin kamera kayıtlarına müdahil olan siyasi yetkililerin istifasını talep ettiğini yazdı.

Habere göre, vatandaşlar ayrıca araştırma yapılmasını ve sorumluların belirlenmesini de istedi.

Alithia gazetesi, AB Komisyonu Sözcülerinden Christian Wigand’ın, günlük basın toplantısı çerçevesinde yapmış olduğu “AB Komisyonu’nun, şu anda Kıbrıs yatırım programının, olası ihlal işlemi ışığında, AB yasalarıyla uyumlu olup olmadığını araştırdığı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Rum Haber Ajansı’nın sorusu üzerine Wigand, üst düzey yetkililerin, ekonomik yarar için Avrupa vatandaşlığının ticaretini yaptığını güvensizlikle gözlemlediklerini belirterek, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in “Avrupa değerleri satılık değildir” söylerken net olduğunu da ifade etti.