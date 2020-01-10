700 milyonu Savunma’nın

Raif DOĞRU

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığına kesin gözle bakılan Başbakan Ersin Tatar, partisinin 18 Ocak’ta alacağı karar öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek.

Bugün İstanbul’da gerçekleşecek olan görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Türkiye-Libya anlaşması ve Rumların tek yanlı doğal gaz sondajlarının yanı sıra KKTC’nin mali sorunlarının ele alınması bekleniyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; KKTC hükümeti öncelikle 2019 mali yılında tahsil edilemeyen 150 milyon liranın serbest bırakılmasını isteyecek. Bu paranın çevre yolu, dağ yolu ve cezaevi inşaatı için müteahhit firmalara aktarılacağı belirtiliyor. Tatar’ın bugünkü görüşmede 2020 yılına ait Ekonomik ve Mali İşbirliği protokolünü ve bu çerçevede Bir milyar 400 milyon liralık yardımın serbest bırakılmasını ele alacağı iddia ediliyor.

Güvenilir bir kaynak bu paranın 700 milyonunun Savunma giderleri olduğunu belirterek, İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a detaylı bilgi aktarılacağını kaydetti.

Bu arada Başbakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Tatar’ın; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün öğleden sonra İstanbul’da kabul edileceği bildirildi.

Başbakan ve beraberindeki heyet bu sabah 09.25’de İstanbul’a gidecek ve temaslarını tamamlamasının ardından aynı akşam saat 22.05’de yurda dönecek.