Acilen müdahale edilmeli

Olumsuz hava koşulları ve aşırı yağışlardan dolayı birçok yolda toprak kaymaları meydana gelirken, İskele-Boğaz yolu da çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Fırtınanın etkisiyle oluşan şiddetli dalgalardan dolayı Boğaz’da aşınmalar oldu.

İskele Belediyesi oluşan hasara müdahale etti ancak onarım çalışmaları için ulaştırma bakanlığından yardım talep etti.

Belediye, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yağmur ve fırtınanın neden olduğu anayol ve yol kenarlarındaki hasarlara imkânlar el verdiğince anında müdahalede ettiklerini belirtti.

İskele Boğaz’da fırtınanın etkisiyle şiddetlenen dalgaların hasara neden olduğu, belediye ekiplerinin söz konusu bölgeyi, güvenlik şeridine aldığı ancak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından çok acil müdahalede bulunulması gerektiği kaydedildi.

Atakan, yardım sözü verdi

Her gün tonlarca ağırlıktaki kamyon ve tankerlerin geçtiği yolun, denizde oluşan gel-gitten ötürü çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, belediyeden yapılan bu çağrıyı cevapsız bırakmadı ve en kısa sürede ekiplerle birlikte söz konusu yolda çalışma yapacaklarını açıkladı.

Atakan, incelemeler gerçekleştirileceğini, hazırlanacak projenin ise en kısa sürede uygulanacağını ifade etti.

Kantara yoluna kaya düştü

Öte yandan yoğun yağışın yollardaki olumsuz etkileri sürüyor. Polis Basın Subaylığı, Kaplıca-Kantara anayolu üzerine düşen kaya nedeniyle yolun trafik akışına kapatıldığını açıkladı. Kayanın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı…