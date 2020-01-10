Bereket yağdı

Limasol bölgesinde bulunan ve en büyük baraj konumundaki Kuri’nin 8 yıl sonra ilk kez taştığı bildirildi. Barajın taşması sonucunda herhangi bir sorunun yaşanmadığı, çok sayıda Rumun bölgeye giderek ortaya çıkan manzarayı seyredip, fotoğraf çektiği bildirildi.

Politis gazetesi, Kuri ve “Polemidya”(Binatlı) barajlarının taşması haberlerine yer verdi.

Kuri barajının, 8 yıl sonra taştığına dikkati çeken gazete yine Limasol’a bağlı “Polemidya”(Binatlı) barajının da iki senedir ardı ardına taştığını yazdı.

Gazete, Kuri barajının, manzarayı kaçırmamak için bölgede sabahlayan Limasolluları uykusuz bıraktığına da dikkati çekti.

“Polemidya”(Binatlı) barajının, şu anda 3.4 milyon metre küp muhafaza etmekle birlikte yüzde 100 dolu olduğunu yazan gazete Aşağı Polemidya Muhtarı NikosAnastasiu’nun salı gününe kadar yüzde 91 oranında dolu olan barajın bu kadar hızlı şekilde dolup taşmasından dolayı yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdiğini de belirtti.