‘İhmalin sonucu’

Ömer KADİROĞLU

Ülkede son iki gündür etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felce uğrattı, birçok kişiyi mağdur etti.

Bazı yerlerde ise ev ve iş yerleri su baskınlarından zarar gördü.

Her yıl yağışlardan dolayı mağduriyetler yaşanırken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, gerekli önlemler alınmadığı için aynı sorunların devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlar, gelişen nüfusa oranla altyapıların yetersiz kaldığını belirterek, yetkililerin bu konuda çalışma yapmasını istedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Mehmet Güçlü

“Yağmur berekettir ancak önlem almak da hükümetlerin görevidir. Zamanında gerekli önlemler alınırsa ve inşaat izinleri verilirken riskler göz önünde bulundurulursa bu gibi olaylar yaşanmaz.

Altyapılar ülkemizde ne yazık ki yetersizdir ve bu nedenle artan nüfusa göre yeniden yapılandırılmalıdır.”

Kıymet Güçlü

“Yaşanan su baskınlarından dolayı vatandaşlar büyük zarar gördü. Hükümet yetkililerinin almadığı tedbirler nedeniyle bu olaylar yaşandı. Gerekli tedbirler alınmış olsaydı herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacaktı.”

Mustafa Kötüce

“Altyapı eksikliği nedeniyle yağışların olumsuz etkililer oldukça hissedildi. Bereket olan yağmurlar ülkemizde felakete dönüştü. Hükümetin gerekli tedbirleri zamanında alması gerekiyor. Her yıl aynı manzara ile karşılaşıyoruz.”

Osman Özer

“Ülkemizde yaşanan su baskınlarından ben de zarar gördüm. Aracım sular altında kaldı ve 800 TL masraf ödedim. Yaşanan bu olaylar altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor. Her yıl aynı manzaralar yaşanıyor. Yağışların zarar vermemesi için acilen önlemler alınması gerekiyor.”

Türkan Gökmen

“Bereket olması gereken yağmurlar Kıbrıs’ta sorunlara neden oluyor. Altyapı eksikliği nedeniyle bu olayların yaşandığı aşikârdır. Yıllardır aynı sorunla vatandaşlar mücadele ediyor. Altyapıların bir an önce yapılarak vatandaşları mağdur olmaktan kurtarmaları gerekiyor.”

Adnan Öztinen

“Ülkemizde bazı bölgelerde aşırı yağışlar nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Her yıl yağışlardan dolayı aynı sorunlar yaşanıyor. Alt yapı ülke nüfusuna göre yetersizdir ve yeniden planlanması gerekiyor.”

Ela Teksöz

“Ülkenin birçok noktasında yaşanan su baskınlarını korku içerisinde televizyonlardan izledik. Yaşananlardan o kadar çok korktum ki havaalanından ilk uçakla İngiltere’ye geri dönmek istedim. Bu sorunların Kıbrıs’ta sürekli olarak yaşandığını biliyorum ve bunun alt yapı eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl yine Kıbrıs’a gelmiştim yine aynı su baskınları yaşanmıştı. Geçen bir yıllık sürede bir değişiklik olmadı. 27 yıldır İngiltere’de yaşıyorum ve böyle korku yaşamadım. Yetkililerin bir an önce bir adım atarak bu sorunu çözmeleri gerektiğini düşünüyorum.”

Arif Eloğlu

“Yağmur berekettir ancak alınmamış önlemler nedeniyle olumsuzluklar yaşandı. Altyapı eksikliği nedeniyle aynı sorunlar yıllardır devam ediyor. Önceden böylesi olaylar yaşanmazdı ancak çarpık yapılanma nedeniyle her yıl olmaya başladı. Temennim bir an önce bu konuda çözümler üretilmesidir.”