İşte gerçek neden

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, yağışların ocağın 20’sine kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Buran, “Su taşkınlarının sebebi aşırı yağış değil, Güney’den Kuzey’e akan dereler ve kangrenleşen altyapımızdır. Lefkoşa Sanayi bölgesine önceki gün 28 kilogram yağmur düştü ama Atatürk Spor Stadyumu ile Altınbaş ışıkları yolu kapandı” dedi.

Yeraltı kaynaklarının zenginleşmesi için yağmur sularının değerlendirilmesi gerektiğini ancak bunun için ülkede yeterli baraj olmadığını söyleyen Raif İlker Buran, “Güney’den su gelmesini engelleyemeyiz ama eğer uygun yerlere gölet- baraj gibi oluşumlar hazırlarsak suyu tutabilir, kontrol edebilir, denize dökülerek israf olmasını engelleyebiliriz. En önemlisi de verimli tarım arazilerinin su altında kalmasını, ürünlerin çürümesini engelleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Yağmurlar konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Buran, “Yağışlar bu şekilde devam ederse 2020’nin iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Üreticiler şu ana kadarki yağışlardan memnun” dedi.

Avusturalya’daki yangınla bir kez daha gündeme taşınan iklim değişikliği konusunda da konuşan Buran, “Kıbrıs adasının da bulunduğu Akdeniz havzasının, küresel ısınmadan ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölge olacağı, 2035’te sıcaklığın normallerin 2 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Artı iki derece ciddi bir artış” şeklinde konuştu.

Küresel ısınmanın sadece kuraklığı değil beraberinde doğal afetleri de getirdiğini vurgulayan Raif İlker Buran, “Bunları son zamanlarda zaten yaşıyoruz” dedi.

“Kasımda az, aralıkta çok yağdı”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, ilk önce yağışları değerlendirdi.

Eylül ve ekim aylarında yağışların normallerin üzerinde seyrettiğini, beklenti yüksek olsa da kasım ayının yağış oranında yüzde 68’lik düşüş olduğunu dile getiren Buran, “Yağış sistemleri kasımda bize ulaşamadı. Bu da üretime yansıdı. Tahılların gelişimi geç başladı” dedi.

Aralık ayında KKTC ortalamasının 115 kilogramlık yağış aldığını belirten Raif İlker Buran, “Bu, normallerin yüzde 54 üzeri. Yılın son ayında güzel bir yağış aldık” şeklinde konuştu.

Tahminlerin ocağın normalleri civarında yağış alacağı yönünde olduğunu belirten Buran, “Ocak ayı normali 66.2 kilogramdır. Bu yıl, 1-8 Ocak tarihleri arasında 48.7 kilogram yağış aldık. Bu da şimdilik normalin yüzde 27 altında” dedi.

“Taşkınlar aşırı yağmur yüzünden değil…”

Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen su taşkınlarını değerlendiren ve bunun aşırı yağış nedeniyle olmadığunı vurgulayan Buran, “Sebep, Güney’den Kuzey’e akan dereler ve kangrenleşen altyapımız. Mesela Lefkoşa Sanayi bölgesine dün 28 kilogram yağmur düştü ama Atatürk Spor Salonu ile Altınbaş ışıkları yolu kapandı” dedi.

“Sıcaklıkta aşırı düşüş beklemiyoruz”

Sıcaklıklarla ilgili soru üzerine Buran, aşırı sıcaklık düşüşü beklenmediğini söyledi.

“Ocak ve Şubat’taki normaller 14-15 derece civarındadır. Biz de normaller civarında bir sıcaklık öngörüyoruz” diyen Raif İlker Buran, sıcaklığın geceleri 3-4 gündüzleri de 10-11 dereceye kadar düştüğünü söyledi.

Raif İlker Buran, “Bu yıl henüz termometreler eksiyi göstermedi. Don olayı yaşamadık. Bu üretici için de ürün için iyi bir meteorolojik olay” dedi.