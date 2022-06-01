Zamlarla mücadele edilecek

Toplumsal Varoluş Platformu, toplumsal varoluşun ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesi ile sağlanabileceği inancıyla diğer dernek, birlik ve sivil toplum örgütlerini de katarak çok geniş bir birliktelik oluşturulması yönünde görüş birliği sağladığını açıkladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Toplumsal Varoluş Platformu adına yaptığı yazılı açıklamada, Toplumsal Varoluş Platformu’nun, mücadele alanını genişletmek adına yaptığı toplantıya sendikalar yanında, çeşitli meslek örgütleri ve birliklerin de katıldığını söyledi.

Bengihan açıklamasında, toplantıda “teslimiyet" protokolüne, zamlara, “Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere” karşı durmak, ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması adına ortak mücadele etme kararlılığı vurgulandığını kaydetti.