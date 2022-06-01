‘Ayermola’ şenlenecek

Şirinevler Muhtarlığı ile Dikmen Belediyesi'nin iş birliğinde ilk kez düzenlenecek ve geleneksel olması planlanan eko gün, 12 Haziran Pazar günü yapılacak.

Etkinlik, saat 11.00’de Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli'nin yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Konuşmaların ardından, Dikmen Belediyesi halk dansları ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Latin Dans Grubu ve Lefkoşa Jimnastik Federasyonu tarafından gösteriler sunulacak.

Ayrıca, gün boyu yüz boyama etkinliği yapılacak. Çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla da çocuk oyun alanı kurulacak ve bu alanda “çocuk mani atışmaları” gösterisi ve çeşitli yarışmalar yapılacak.

“Gardaşar” müzik grubu ve “Zeki Karahanoğlu” saat 18.00-22.00 arasında katılımcılara kesintisiz konserler sunacak.

Saat 22.00’e de tamamlanacak etkinlikte, stantlar kurulacak; köy ve bölge halkının kendi ürettikleri ürünlerin satışı yapılacak.

Köy Muhtarı Serkan Pilli, Şirinevler Ayermola Eko Gün'ün ilk kez yapılacağını ve bölge halkına hizmet etmekten dolayı heyecanlı olduklarını kaydetti.

Ülkenin zor günlerden geçtiğine ve insanların ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu günlerde bölge halkının kendi ürettiklerini satarak bir nebze olsun nefes almalarını sağlamak istediklerine değinen Pilli, etkinliğe tüm halkı davet etti.



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 09:52