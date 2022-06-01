İradesine saygı istiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, dün yaptığı toplantıda Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay’ın 26 Mayıs'ta Meclis Başkanlığı'na ulaştırdığı "milletvekilliğinden çekilme isteminin" gerçekliğini görüştü ve gerçekliği saptanan istemin 6 Haziran'da yapılacak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine karar verdi. Açıklamada, Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılmasıyla birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile içtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verdiği duyuruldu.

Kararın, 6 Haziran Pazartesi yapılacak Genel Kurul birleşiminde görüşülerek oylama yapılacağı bildirilen açıklamada, içtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurul'da hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacağı ifade edildi.

Çizmeleri giydim

Bu arada sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, siyaseti bırakmadığını belirtit. Özersay, “Milletvekilliğinden çekilme kararımı “siyaseti bırakıyorum” gibi anlayanlar olmuş. Aksine çizmeleri giydim, Halkın içinde, partimin başında ve siyasetin tam göbeğinde çok daha aktif şekilde ülkemin geleceği için mücadeleye devam ediyor olacağım” ifadelerini kullandı.

Oylama 6 Haziran’da

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, dün yaptığı toplantıda Özersay’ın 26 Mayıs'ta Meclis Başkanlığı'na ulaştırdığı "milletvekilliğinden çekilme isteminin" gerçekliğini görüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kudret Özersay’ın Başkanlık Divanı toplantısına şahsen katılmasıyla birlikte Anayasanın 85’inci maddesi hükmü ile içtüzüğün 132’nci maddesi kuralları uyarınca değerlendirerek Özersay’ın milletvekilliğinden çekilme isteminin gerçekliğinin saptandığına karar verdiği duyuruldu.

Kararın, 6 Haziran Pazartesi yapılacak Genel Kurul birleşiminde görüşülerek oylama yapılacağı bildirilen açıklamada, içtüzük uyarınca oylama yönteminde, Genel Kurul'da hazır bulunan milletvekillerinin salt çoğunluğu aranacağı ifade edildi.

Özersay: Beklentim talebimin kabulü

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplantısı çıkışında açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Kudret Özersay, “Beklentim irademe saygı duyulması ve milletvekilliğinden çekilme talebimin kabul edilmesidir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplantısında milletvekilliğinden çekilmesine yönelik dilekçesinin değerlendirildiğini dile getiren Özersay, divanın dilekçenin kabul veya reddine ilişkin değil başvurunun hür iradeyle yapılıp yapılmadığını değerlendirdiğini belirtti.

Özersay, dilekçedeki gerekçelerin konuşulduğunu, okunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“HP Lefkoşa milletvekili olarak KKTC’nin varlığına inanan bir vekilim; devletin itibarının korunmasına, demokrasiye, halk iradesine, devletin bağımsızlığına inanan ve bunun savunulması gerektiğini söyleyen bir vekilim. Bu çerçevede son aylarda ülkemizde yaşanan gelişmeler; yani Anayasanın göz ardı edilmesi, meşru olmayan bir hükümet kurulması, temsiliyeti ve tabanı olmayan bir hükümetin ısrarla ve inatla kurulması, Türkiye ile de aslında iradeye zarar verecek, halk iradesini erozyona uğratacak nitelikte ilişkilere girilmiş olması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir.”

“Sineye çekemezdim…”

Bunu normal kabul etmemek, sineye çekmemek için bir duruş sergilemek adına bu kararı aldığını dile getiren Özersay, daha fazlasını önlemek adına bir duruşa ihtiyaç duyulduğunu, bu adımın buna yönelik atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Bir kez bu kapı açılıp normalleştirildiği takdirde halk iradesine dayanmayan atamaya gelebilecek olan yapılarla karşı karşıya gelinebileceğini söyleyen Özersay, bunun kabul edilemeyeceğini, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bunun için olmadığını belirtti.