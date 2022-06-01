Dumansız bir ada istendi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) küresel tütün salgınının, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi.

KTTB adına Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Derlen Ergeç Ruso, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, tütün kullanımının halen en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ettiğini kaydetti.

Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar insanın sigara içtiğini ve bu sayının 2025 yılında 1,7 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Ruso, tütün ürünü (sigara, nargile, elektronik sigara, sarmalık tütün, maraş otu, pipo, puro vb.) kullanımı nedeniyle dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insanın yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Ruso, sigara dumanında 5300’den fazla kimyasal madde mevcut olduğunu, bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlasının, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlandığını ve tütün ürünlerinin aktif kullanımının yanı sıra pasif içicilik durumunda bile, pek çok hastalığın ortaya çıkmasında etkin rol oynadığını kaydetti. Ruso, bunların başında kalp krizi, diğer kardiyovasküler hastalıklar, kanserler (akciğer kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri, gırtlak ve meme kanseri vb.), solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, damar hastalıkları ve hipertansiyonun geldiğini belirtti.

Ruso, KKTC'de "Tütün Ürünlerinin Zaralarından Korunma ve Denetim Yasası"nın gerekli şekilde tadil edilerek, bir an önce eksiksiz uygulanması ve denetimlerin eksiksiz yapılmasının toplum sağlığı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ruso mesajında "Sigarayı bırakmak, uzun vadeli hastalıklarla ilişkili sağlık bakımı maliyetlerini azaltırken, aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak üretken yaşam yıllarını da uzatıyor. Eğer halen tütün ürünü kullanıyorsanız bu bilinçle geç kalmadan bırakabilir, bu konuda tıbbi yardım alabilirsiniz. Dumansız bir hava, dumansız bir ada yaratmak için hep birlikte mücadeleye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.