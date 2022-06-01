Destek sürecek

Hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara’da temaslarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Ankara’da gerçekleştirilen görüşmelerde KKTC’ye destek mesajları verildi.

Erdoğan ile Üstel’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmesi bir saat sürdü. Üstel daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşme yaptı. Üstel-Oktay ikili görüşmesinin ardından, hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görüşmeye katıldı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

KKTC’ye 4 milyar 250 milyon lira tahsis edildi

Oktay, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis edildiğini ve yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldıklarını belirtti.

Oktay, görüşmede, KKTC'de yürütülen projeler ile siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin ele alındığını belirterek, bölgede ve dünyada yaşanan dönüşümler ile küresel ekonomide devam eden artçı sarsıntılar ve oluşan fırsatların birlikte değerlendirildiğini aktardı.

40 milyon dolarlık 2 jeneratör gönderilecek

Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldıklarını kaydeden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önceki dönemden KKTC turizm sektörü teşvik ödemesinin sürecini de başlatıyoruz. KKTC'de okulların teknik teçhizat, donanım ve tefrişi, Mesarya tarımsal sulama projesi, Lefkoşa 500 Yataklı Devlet Hastanesi ve yapımı devam eden Yeni Girne Hastanesi, Belediyeler ve Köylerin Altyapılarına Katkı Projeleri, Turizm-Sanayi ve Tarım Sektörü Hibe Programları, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları Projesi, Dijital KKTC ve veri merkezi gibi projeler, anlaşma çerçevesinde devam etmektedir. İş birliği protokolünün yegane amacı, KKTC'nin her alanda yapısal olarak güçlendirilmesi ve kendi kendine yetebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasıdır."

Suni bir gündem oluşturuluyor

Fuat Oktay, anlaşmanın içerisinden bazı unsurların cımbızlandığı ve art niyetle sorgulandığına vurgu yaparak, "Ne yazık ki bu anlaşma üzerinden KKTC'de suni bir gündem oluşturulduğu görülüyor." dedi.

Üstel: Anavatanımız yanımızda

Üstel, TC-KKTC arasında 14 Nisan tarihinde imzalanan ve KKTC’nin ekonomik kalkınması ve gelişmesi için son derece önemli olan “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş birliği Protokolü”nde yer alan hususların en erken zamanda hayata geçirilmesi için hükümetin azami tüm gayreti göstereceğini belirtti.

Üstel, dünya genelinde yaşanmakta olan ekonomik kriz ile Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve pandeminin yarattığı sıkıntıların tüm ülkeleri olduğu gibi KKTC’yi de olumsuz etkilediğini, ülkenin ekonomisinin daraldığını ve mali gelirlerin azaldığını ifade etti.

Üstel, “Bu zor günlerde, geçmişte olduğu gibi, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda olmuş ve Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik katkı ve desteğini hiçbir zaman esirgememiştir” dedi.

Üstel, “Anavatanımızdan aldığımız maddi ve manevi destek ile Kıbrıs Türk Halkı’nın refah ve mutluluğunu sağlamak sorumluluğuyla, ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturarak mali gelirlerimizi artırarak harcamalarımızı azaltmaya yönelik gerekli düzenlemelerin yıl sonuna kadar süratle tamamlanması ve Kıbrıs Türk Halkı’na daha iyi yaşam şartları sağlanması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Anlaşma’nın hazırlanmasına katkı koyan tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

Şentop, Üstel’i tebrik etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile de görüştü.

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmede, Üstel’e Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti. Görüşmede, TBMM Dostluk Grubu heyeti de hazır bulundu.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başbakan Üstel’i ve yeni kurulan hükümeti tebrik etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarından önce Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Ankara ziyaret programı çerçevesinde, Başbakan Üstel’e hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 10:06