Yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede kapalı alanlarda maske kullanımı ile antijen veya PCR testi zorunluluğunun kalktığını belirtti.

Bakan Altuğra, Kovid-19 salgınıyla ile ilgili gevşetilen ve devam eden önlemler, sağlık alanında atılacak adımlar ve Türkiye ile sağlık konusunda iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık görevine başlamasının ardından ilk röportajını AA'ya verdiğini kaydeden Altuğra, sağlık bakanlığının en yoğun bakanlıklardan biri olduğunu ve hayati önem taşıdığını söyledi.

Altuğra, sağlık sisteminde aşılması gereken birçok sorun olduğunu dile getirerek, sorumluluk bilinciyle bunları gidermek için ekip arkadaşlarıyla uğraş vereceklerini ifade etti.

Sağlıkta bir yol haritası belirlediklerini, uzun ve kısa vadeli hedefler koyduklarının altını çizen Altuğra, sorunların çözülmesi noktasında bazı adımlar atmaya başladıklarına değindi.

Altuğra, "Yıllardır kronikleşen sorunları görmezden gelmeyeceğiz. Paniğe kapılmadan, strese girmeden bu sorunları çözeceğiz. Çözmek için adımlarımızı attık, bu hafta da bazı sonuçlar basına yansıyacaktır." dedi.

Salgın tüm dünyayı etkiledi

Salgın sürecinin global bir sağlık sorunu olarak tüm dünyayı etkilediğini, dünyada olduğu gibi KKTC'de de bunun aşılması için ciddi emekler verildiğini belirten Altuğra, "Bugün pandemide başarılı noktaya geldiysek, anavatan Türkiye'nin desteğinden dolayıdır. (Salgın sürecinde) Yaklaşık 45 günde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin inşa edilmesi ve hayata geçirilmesi bunun en somut örneğidir. Türkiye'nin aşılama sürecinde ciddi desteği devam etmektedir. Araç-gereç temini, PCR ve antijen testlerinin uygulanmasında Türkiye'nin katkısı oldu, olmaya devam ediyor. Sağlık personelinden temizlik personeline kadar her birey 7/24 ciddi emek vermiştir, bu emekler de yadsınamaz." diye konuştu.

Altuğra, ülke olarak başarılı bir salgın süreci geçirdiklerini ve bunun sonuna geldiklerini söyledi.

"Kapalı alanlarda maske kullanımı mecburi değildir"

Aşılanmanın hayata geçmesi, halkın da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının salgın sürecinin hafiflemesinde etkili olduğunu vurgulayan Altuğra, güncel istatistiki verilere göre, KKTC'de vaka ve hasta sayılarının bir hayli azaldığını ifade etti.

Altuğra, salgın tedbirlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Kapalı alanlarda maske kullanımı mecburi değildir, bu kural gevşetildi. Bünyesinde göğüs hastalığı taşıyan, bağışıklığı düşük olan ve kronik hastalığı olanların maske kullanma zorunluluğu var. Kendi sağlıklarını ve karşı tarafın sağlığını korumak adına bu çok önemli. Kapalı alanlara girişlerde PCR ve antijen testlerinin zorunluluğu da kaldırıldı. İsteyen bu testleri yaptırabilir."

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü'nde sağlık alanına da geniş yer verildiğini hatırlatan Altuğra, "Türkiye ile uyumlu çalışma olmazsa hiçbir şey başaramayız. Bu uyumlu çalışma, mantıklı ve halka yönelik doğru hizmetlerin gitmesidir. Hedeflerimizde hastanelerin inşası, donanımı ve hizmete geçirilmesi var." dedi.

Altuğra, Türkiye'nin de desteğiyle, Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanesi'nin donanımlarıyla birlikte tamamlanmasının yanı sıra Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 10:08