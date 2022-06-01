Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “fırsat boşa gitmesin” diyerek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği Güven Yaratıcı Önlemler Paketi konusunda AB liderlerini bilgilendirdiği açıklandı.

Fileleftheros gazetesi “Maraş’la İlgili Sözlü Girişimler- Başkan Yeni ve Yasadışı Türk Eylemlerini Avrupalı Liderlerin Önüne Koyuyor” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Anastasiadis’in kapalı bölge Maraş’ta gerçekleştiği iddia edilen yeni Türk eylemlerini muhataplarının önüne koyduğunu, aynı zamanda geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupla “doruğa çıkan”; müzakerelerin yeniden başlaması için harcadığı çabalarla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu yazdı.

Haravgi gazetesine göre Rum Hükümeti sözcüsü Marios Pelekanos dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in toplantı çerçevesinde Avrupalı liderlerin önüne “Türk tarafının kapalı bölge Maraş’taki yeni ve yasadışı eylemlerini, genel olarak Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs, gerekse Yunanistan karşısındaki kabul edilemez ve kışkırtıcı tutumunu aynı zamanda Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesiyle ilgili savunmaya devam ettiği revizyonist tezleri koyduğunu” söyledi.

Pelekanos, Anastasiadis’in Avrupalı muhataplarından, meydan okumaların sona ermesi ve Kıbrıs sorununun çözüm yörüngesine geri dönmesinin önemini, Ankara’ya vurgulamalarını istediğini de kaydetti.

Ulusal Konseyin toplanması istendi

Fileleftheros gazetesi “Partilerin Endişeleri ve Çekinceleri” ara başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum siyasi partilerin gelişmelerle ilgili değerlendirmelerine yer verdi.

DİKO’nun Ulusal Konseyin toplanmasını istediğini yazan gazete, söz konusu partinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 23 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği mektupla ilgili olarak ciddi çekinceler ifade ettiğini ve Ulusal Konseyin toplamasını istediğini belirtti.

Partilerin Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili öneri konusunda endişeler ifade ettiğini kaydeden gazete, EDEK’in, GYÖ’lerin, Türk tarafının ek siyasi kazanç ve faydalardan yararlanmasına izin verdiğine işaret ettiğini iletti.

Ekologlar ise yaptıkları açıklamada “GYÖ’ler ve Türkiye’nin yeni meydan okumaları konusunda Ulusal Konseyin derhal toplanmasının gerekli olduğunu” ifade etti.