Parasını da aldılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Ürdünlü kişiler arasında meydana gelen olayda Fıraz Zaal Odet Hout ile Ziyad Zaal Oden Hout’un alacak-verecek meselesi yüzünden bir şahsı sokak ortasında önce darp ettikleri sonra soydukları belirtildi. Şikayet üzerine tutuklanan Ürdünlü zanlılar Fıraz Zaal Odet Hout ile Ziyad Zaal Oden Hout dün mahkemeye çıkarıldı. Kardeş oldukları açıklanan iki zanlının, Ürdünlü T.K.K isimli şahsı cadde ortasında darp ettikten sonra 3 bin lirasını çaldıkları açıklandı. Soygun ve darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlıların teminata bağlanması talep edildi.

Para kayıp

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, Fıraz Zaal Odet Hout ile Ziyad Zaal Oden Hout’un 27 Mayıs 2022 tarihinde, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı’nda, kendilerine borçlu olduğu gerekçesi ile T.K.K isimli müştekinin yüzüne vurarak darp ettiklerini ve sağ arka cebinde taşıdığı ve içerisinde 3 bin TL olan cüzdanı sirkat ederek, soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Polis, şikayet üzerine haklarında soruşturma başlatılan zanlıların önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındıklarını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ifadeler alacaklarını, ayrıca çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Polis memuru, olayda çalındığı iddia edilen 3 bin liranın da arandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, Fıraz Zaal Odet Hout ile Ziyad Zaal Oden Hout’un teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 10’ar bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.