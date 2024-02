Küçük işletmeler zorda

Cemre Akar

Gökçen Peler, genç ve çalışkan bir işletmeci… Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde “ The Wonderlust Beauty Clinic” isminde güzellik merkezini çalıştırıyor.

Büyük umutlarla açtığı bu merkezi ayakta tutabilmek için canla başla çalışıyor. Ancak ekonomik şartların insanların harcamalarında kısıtlamaya yol açtığını belirterek, küçük işletmelerin zora girdiğini söylüyor.

Genç Vizyon’a konuk olan Gökçen Peler sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

Yanıt: Kıbrıslıyım ve 1 Temmuz 1998 doğumluyum. İlkokul ve Ortaokul öğrenimimi o zamanlar Karaağaç köyünde ikamet ettiğimden Esentepe’de tamamladım. Lise öğrenimimi Lefkoşa’da 20 Temmuz Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra kendimi güzellik sektöründe geliştirme kararı alarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Önlisans bölümünü Fakülte birincisi gelerek tamamladım.

Ardından Lal Akademi’de Itec onaylı ustalık belgemi alarak birçok ülkede ustalığımı tescillemiş oldum. Esnaf ve Zanaatkarlar’ın düzenlediği Usta Öğreticilik kursunu tamamladım. Aynı zamanda Lefkoşa Terminal Bölgesi’nde “ The Wonderlust Beauty Clinic” isminde güzellik merkezimi açtım. Eylül 2020’den beri aktif olarak işlettiğim merkezim pandemiyle birlikte açılmasına rağmen işimizi ilerletmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu süreçte bir işletme sahibi olacağımdan eğitimimi ilerletmek istedim ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Lisans bölümünü de tamamlayarak bilinçli bir işletmeci olarak meslek hayatıma başlamış bulunmaktayım. Güzellik Uzmanı olmamın yanı sıra tırnak bölümünde aktif olarak çalışıyorum ve ana dalımın “Tırnak Teknisyenliği” olduğunu belirtmek isterim.

Soru: Merkezinizde verdiğiniz hizmetlerden ve karşılaştığınız sorunlardan bahsedebilir misiniz?

Yanıt: Güzellik Merkezimde aktif olarak Tırnak bölümü bulunmaktadır. Manikür, Pedikür, Kalıcı Oje, Kauçuk ve Jel uygulamalarımız bulunmaktadır.

Maalesef artık her şey çok zor. Pandemi sürecinden sonra oluşan ekonomik kriz şartları bizleri küçük işletmeler ve genç girişimciler olarak zorlamaktadır.

Ülkenin ekonomisi özel sektörü özellikle de “lüks” kategorisine giren bazı alışkanlıkların yapılmasında birkaç kez düşündürmeye veya en ucuz işçilik standartları aramaya itiyor.

Tırnak teknisyenliği geniş bir yetenek

Soru: Biraz da sanattan bahsedelim… Tırnak sanatı hakkında bilgi alabilir miyiz?

Yanıt: Tırnak Teknisyenliği adı altında geçen sanatımız tam anlamıyla geniş bir yetenek, uyum, araştırma, pratik gibi unsurların toplamıyla sanata dönüşüyor ve ortaya o kadar güzel bir görsel şölen çıkıyor ki sanatçıda yaptığı işler karşısında bazen büyük bir mutluluk ve heyecan hissedebiliyor. Danışanlarımızın da mutluluğuyla mesleğimize olan aşkımız, araştırma isteğimiz katlanarak büyüyor.

Soru: Okurlarımız için sağlıklı ve bakımlı tırnak önerileri verebilir misiniz?

Yanıt: Tırnak yapımı dış görsellik açısından yapıldığı düşünülse de aynı zamanda temiz bir görünüm ve bakım açısından son derece önemli vücut ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle manikür ve pedikür hem kadınların hem de beylerin yaptırarak bazı tırnak problemlerinin önüne geçerek aynı zamanda güzel ve temiz bir görünüm elde etmelerini sağlıyor. İşimizin en önemli kısmı sterilizasyon ve kaliteli malzemedir. Uzman işini ne kadar iyi yaparsa yapsın ilk dikkat edilecek unsur yukarıda bahsettiğim iki unsurdur.

Soru: Son olarak eklemek istedikleriniz?

Yanıt: Mesleğimi seviyorum, ancak severek yapılabilecek bir iş olduğunu düşünüyorum. İnsan ilişkilerinin en üst noktada yaşandığı özel, kıymetli ve gelişmesi asla son bulmayacak bir meslek dalı olduğunu düşünüyorum. Güzellik alanında özelliklede tırnak sektöründe her zaman gelişmeye ve danışanlarımıza kaliteli bakım yapabilmek için her zaman çabalayacağız.