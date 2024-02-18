banner564
banner622

Kötü sonuç

Trafik kazasında hayatını kaybeden 20 Rum’dan 11’inin sürüş sırasında cep telefonu kullandığı açıklandı

Kötü sonuç
banner598

  Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında meydana gelen ölümlü trafik kazasının yarıdan fazlasının sürüş esnasında cep telefonu kullanılması nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

   Fileleftheros’un Rum polisi trafik şubesi verilerine dayandırdığı habere göre; geçen yıl 34 kişinin hayatını kaybettiği 32 ölümlü kaza meydana geldi. Sürücülerin hayatını kaybettiği 20 kazadan 11’inin sebebinin “sürüş sırasında cep telefonu kullanmaktan kaynaklı dikkatsiz sürüş” olduğu belirlendi.
   2023’te, büyük çoğunluğu Larnaka kazasında olmak üzere, yayaların hayatını kaybettiği kazalarda kaygı verici artış gözlemlendi. Bu yıl 1 Ocak’tan düne kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği 4 kaza yaşandı.
 

YORUM EKLE
Gönder

banner471

banner474