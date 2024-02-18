Vereceği rapor çok önemli

Güney Kıbrıs’ta ‘Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi’, araştırmacı yazar Makarios Drusiotis tarafından kaleme alınan ve eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’le ilgili ithamlar içeren “Mafya Devlet” isimli kitabın incelenmesi için Avustralyalı deneyimli hukukçu Gabrielle Louise McIntyre ile anlaştı.

Fileleftheros’un haberine göre, son seçim kampanyası döneminde eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in “Yolsuzluklarla Mücadele Otoritesi”ne yaptığı başvuruyla başlayan inceleme süreci kapsamında Güney Kıbrıs’a giden Avustralyalı deneyimli hukukçu, İngilizceye de tercüme edilen kitabı okuduktan sonra otoriteyle sözleşme imzaladı.

İki Rum hukukçu tarafından asiste edilecek McIntyre’nin kitabı inceleyeceği her gün için 800 Euro alacağı kaydedildi.

Otorite, eski Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, eski avukatlık ofisi aracılığıyla Rus oligark Dimitri Ribolovlev ile ilişkisi, Rum meclisinde Rus oligarkın menfaatine yasa değişikliği yapılması ve sermaye transferinin kolaylaştırılmasıyla ilgili ihtamların da yer aldığı kitabın incelenmesi için Yunan hukukçularla anlaşmaya çalışmış ancak anlaşmaya varamamıştı.

Drusiotis: Korkacak bir şeyim yok

Haravgi gazetesi “Mafya Devleti” kitabının yazarı Makarios Drusiotis’in, Nikos Anastasiadis’in avukatlarından “kitabın piyasadan toplatılması, özür dileme ve tazminat” talebi içeren bir mektup aldığını bildirdi.

Habere göre, Drusiotis, Anastasiadis’in avukatlarının ilgili mektubunun eline dün geçtiğini “X” platformundaki hesabından açıkladı. Anastasiadis’in talebini reddettiğini belirten Drusiotis kitapta yazdıklarının gerçek ve doğru olay ve/veya yorumlar olduğunu, yolsuzlukla ilgili bilgisine gelenleri açıklamayı görev bildiğini ve hukuk devletinin, Güney Kıbrıs’ın da üyesi olduğu AB’nin öncelikli ilkelerinden biri olduğunu kaydederek “korkacak bir şeyim yok” dedi.