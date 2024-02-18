53 adet hap bulundu

Girne Turizm Limanı’ndan önceki gün KKTC’ye giriş yapan bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün saat 09.00 sıralarında ülkeye giriş yapan A.S.’nin (E-45) üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 24’ü kapsül, 29’u tablet olmak üzere toplam 53 adet hap bulunup, emare olarak alındı.

Adı geçen şahıs ise tutuklandı.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gemikonağı’nda, Ecevit Caddesi üzerinde 7 Ekim 2023 tarihinde, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri sırasında bir araçta tespit edilen yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve bir adet öğütücü bulunması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen M.Y.K.(E-24) dün Girne’de tespit edildi.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Off Licence dükkanından hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir “Off Licence” dükkanından hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre dükkana müşteri olarak giden V.M.’nin (K-35), iş yeri içerisinde satışa sunulan toplam bin 651 TL değerindeki iki adet parfümü alıp, ödeme yapmadan iş yeri dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen V.M, tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Yeşilyurt’ta trafik kazası

Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Zozan Etkü (K-25), yönetimindeki ML 927 plakalı salon araçla süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve bir iş yeri önündeki taş duvara, ardından da banket dışında park halinde bulunan bir araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Etkü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.