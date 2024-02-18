Dehşete düşüren olay.. Ev sahiplerini etkisiz hale getirip soydular



Karşıyaka’da bir ikametgaha gizlice giren ve ev sahiplerini darbebip elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra hırsızlık yaptığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Y.R.(E-30) ve E.K.(E-30), Karşıyaka’da yapımı devam etmekte olan bir ikametgahın yatak ve oturma odalarının kapılarını izinsiz olarak açıp içeriye girdikten sonra ikametgah içerisinde kalmakta olan C.G.(E-56), G.H.(E-41) ve M.A.R.’yi (E-29) ciddi şekilde darbedip elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, ikametgah sakinlerine ait 3 adet cep telefonu, 9 bin 900 TL, 20 Stg, ve 400 ABD doları nakit parayı, muhtelif kıyafetler ile seyahat belgelerini zorla alıp çaldılar, bir cep telefonunu ise kasten yere atıp kırmak suretiyle de hasara uğrattılar.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.