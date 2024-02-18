Molozu döken gidiyor

Ömer KADİROĞLU

Haspolat Güngör arasında bulunan ağıllar bölgesinden hayvancılık yapmak için satın aldığı arsanın etrafına yüzlerce kamyon çöp ve moloz dökülen Fethi Bulut isimli vatandaş devlet dairelerinde muhatap bulamayınca basın yolu ile sesini duyurmaya başvurdu. Diyalog Gazetesi’ne yaşananlarla ilgili bilgi veren Bulut, yaklaşık 6 ay önce Haspolat ağıllar bölgesinde hayvancılık yapmak için aldığı arazinin girişi ve etrafına dökülen yüzlerce kamyon çöp ve molozla ilgili Kaymakamlık ve Belediye ile görüştüğünü ancak çözüm bulamadığını kaydetti.

Arsayı aldığı günden bu yana her geçen gün çöplerin bölgeye dökülmeye devam ettiğini ifade eden Bulut, yetkililere çağrı yaparak sorumluların bulunmasını istiyor.

