Zor günler

Ömer KADİROĞLU

Kamu çalışanları ve emeklilere yüzde 50 dolayında maaş artışı verilmesi, asgari ücretin de 15 bin 700’den 24 bine yükseltilmesine karşın vatandaşlar geçim sıkıntısı çekiyor. Maaş artışlarının, tüketim maddelerine gelen artışları karşılamadığını belirten vatandaşlar “alış-verişlerde kesintiye gitmemize rağmen ayakta durmakta zorlanıyoruz” diyor.

Dört kişilik bir ailenin ‘ev kirası hariç’ ayda 30 bin liraya zor geçinebildiğini belirten vatandaşlar; en temel gıda maddelerinin dahi bir yılda yüzde yüzün üzerinde zamlandığına dikkat çekerek; keyfi fiyat artışlarının önüne geçilmesi için hükümetin adım atmasını istiyor. Vatandaşlar; ucuz sebze ve meyvenin Türkiye’den ithal edilmesine izin verilmesi halinde tüketicilerin bir miktar rahatlayabileceğini söylüyor.

Ne dediler?

Fevzi Ergin

“Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Aylık gelirlerimiz giderlerimizi karşılamıyor. Bugün bu şartlarda 4 kişilik bir aile kira ödüyorsa, geçinebilmek için 80 bin liraya ihtiyaç duymaktadır. Gelirimizle giderlerimizi karşılamak için birçok şeyi almaktan vazgeçiyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz denetimdir. Başbakan piyasayı denetleyecek diye vaatlerde bulunmuştu bekliyoruz.”

Haluk Sağkanat

“Ben emekliyim ve gelirlerim giderlerimi karşılamıyor. Geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir aile kira ödemiyorsa bile biraz daha iyi geçinmek için 35-40 bin liraya ihtiyaç duymaktadır. Bu durum böyle devam ederse yaşantımız daha kötü olacaktır. Türkiye’den ucuz sebze ve meyve getirilmesi halinde çarşının bir miktar canlanma şansı vardır. Ben bazı şeylere para vermemek ya da daha az para vermek için bahçeme ekmeye çalışıyorum. Ben çökmüş bir devlet görüyorum. Bir çocuğum var ve onu zar zor okutmaya çalışıyorum.”

Şermin Şanverdi

“Ben ev hizmetleri alanında çalışıyorum. Aylık gelirlerim aylık giderlerimi karşılamıyor. Her şey çok pahalı olduğu için birçok şeyi artık almaktan vazgeçtik. Bugün bir haftalık mutfak masrafı 3 bin lira ve üzerindedir. Yetkililerden bu noktada beklentimiz piyasada bir denetimdir. Ülkeye ucuz ürün gelmesine izin verilmelidir. Her şeyden kısıtlaya kısıtlaya hayatımızı idame etmeye çalışıyoruz.”

Cemal Tekcan

“Ben devlet memuruyum. Gelirlerimiz giderlerimizi ucu ucuna karşılıyor. Aylık alışverişlerimizde eskiden daha fazla alıyorken şimdilerde aldığımız ürün miktarını azalttık. Son zamanlarda eve stoklama durumundan vazgeçtik. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir ailenin rahat geçinebilmesi için en az 50 bin lira gereklidir. Bu noktada beklentim ekonominin düzelmesi, dövizin durulması ve piyasadaki ürün fiyatların sabit kalmasıdır.”

Burak Gökbulut

“Ben akademisyenim. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir ailenin rahat değilse bile biraz daha iyi geçinebilmesi için minimum 30 bin TL’ye ihtiyaç duyuyor. Ekonominin düzelebilmesi için büyük bir master plana ihtiyaç vardır. Cumhurbaşkanı, başbakan, maliye bakanı ve diğerleri koordineli bir şekilde çalışıp önce her şeyi bir düzene koyması gerekiyor.”

Bilkan Kaymakamtorunları

“Ben kendi işletmemi çalıştırıyorum. Aylık gelirlerim aylık giderlerimi karşılamakta sıkıntılar yaratıyor. Asgari ücreti tek seferde yüzde 50 artırmakla piyasa çok yükseldi. Ben sadece kendimi değil çalışanlarımı da düşünüyorum. Benim evde yemeğim pişiyorsa aynı yemek çalışanımın evinde de pişmelidir. Ben bu düşüncedeyim. Benim görüşüm Mart ayından sonra işsizliğin daha da artacağıdır. İşverenler giderleri yükseldikçe personel azaltıyor ve bu da işsizliği daha da arttıracaktır.”

Yusuf Güngörmüş

“Ben emekliyim. Aldığım aylığımla giderlerimi ucu ucuna karşılıyorum. Gelirimi giderlerime yettirmek için ucuz marketlere koşuyoruz. Ayda bir iki kez dışarıda yemek yiyorduk artık onlardan vazgeçtik kasaba gitmeyi azalttık. Bugünkü şartlarda 4 kişilik bir ailenin rahat geçinebilmesi için 100 bin liraya ihtiyaç vardır. Bugün bir eve karı koca çalışarak 50’şer bin lira alması lazım ki rahat bir yaşam sürebilsin.”

Raşit Özerkurt

“Ben emekliyim ve aldığım maaşımla giderlerimi ucu ucuna yetiştiriyoruz. Aç kalmayız ancak para da arttıramıyoruz. Bu zamlar devam ederse her şey daha kötü olacaktır. Bu ay yapacağım ödemelerin bir kısmını daha sonraya bırakıyorum. Bugün 4 kişilik bir ailenin rahat geçinebilmesi için en az 50 bin lira alması gerekiyor. 50 bin liranın altında alanlar bu şartlarda ya yemesinden içmesinden, ya gezmesinden ya da çocuğundan keserek geçinmeye çalışmaktadır. Adalet bakanı olmayan bir memleketin düzeleceğine pek bir inancım yoktur. Yetkililerden beklentim bir an önce piyasadaki fiyatlara el atmalarıdır.”