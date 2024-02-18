Tadımız kaçtı 

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’deki ünlü baklavaların kalite ve tadını aratmayan baklavalar artık ülkemizde de üretiliyor. Nezih ortamlarda müşterilere sunulan baklavada yaşanan ekonomik krizden nasibini aldı ve geçmiş yıllara göre satışlarda ciddi düşüş yaşanıyor. Ülkemizde 4 yıl içerisinde baklavanın kilosu 90 TL’den 500 TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl kilosu 260 TL’den tepsi ile satın alınan baklavayı artık vatandaşlar tane ile alıyor.

Bugün kilosu 500 TL den satılan baklavanın 0.066 gram olan bir tanesi 33 TL’ye denk geliyor. Ne var ki; kilosu 500 liradan başlayan baklavaların satışları her geçen gün azalıyor. Diyalog’a konuşan baklavacılar, alım gücü düşen vatandaşların eskisi gibi alış-veriş yapamadığını belirterek satışlarda yarı yarıya, hatta daha fazla düşüş olduğunu söylüyor.

Mehmet Ali Şahin (Anteplioğlu Baklava)

“Baklava satışları geçtiğimiz yıla göre ciddi şekilde düşüşte. Fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesi nedeniyle tüm sektörler olduğu gibi bizler de olumsuz etkilendik. Döviz ve enflasyonun yükselmesi ile insanların alım güçlerinin düşmesi işlerimize olumsuz yansıdı. Kasım ayında 400 şu anda ise 500 lira kilosu baklava satıyoruz. Türkiye’den gelen ham maddenin yükselmesi ile baklava fiyatları da yükseliyor. Daha önce insanlar buraya geldiği zaman kilo kilo baklava alırken şu anda adetle satış var. Durumu iyi olmayıp baklava almak isteyen vatandaşlar 4 dilim 6 dilim şeklide baklava istiyor.”

Mehmet Örskıran (Gazioğlu Baklava)

“Baklava satışları düştü. İnsanların alım güçleri bayağı düştü ve gelen fiyat soruyor ancak baklava alamıyor. Baklava kilosu şu anda 500 liraya satılıyor. Daha önce kilo kilo baklava alan vatandaşlar şu anda biz iki kişiyiz iki dilim baklava alalım diyen de var tek bir dilim baklava alanlar da vardır. Bu durum daha da kötü olacaktır. Tepsiyle baklava alan artık yok. Her yıl bir önceki yılı arar durumdayız. Bugün bir tepsi baklava bin 500 ile bin 700 lira arasında değişiyor.”