Çabaları çok kıymetliydi

Milli İradeye Saygı Platformu deprem çalışmalarına katılarak katkıda bulunanlara Vatanseverlik Ödülü verdi. Lefkoşa’da Golden Tulip Hotel’de gerçekleşen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bakanlar, belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Milli İradeye Saygı Platformu’nun yıllardır Ramazan ayında iftar sofraları ve diğer etkinliklerle insanları buluşturmasının yanı sıra 6 Şubat depreminde de insanları bir araya getirdiğini kaydetti.

Milli İradeye Saygı Platformu’nun çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle yaşanan deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminde büyük acılar çekildiğini ifade ederek, geçen gün Adıyaman’da Şampiyon TMK Voleybol Takımı'nın da yaşamını yitirdiği İsias Otel enkazını ziyaret ettiğini dile getirdi.

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta depremde yaşamlarını yitirenlerin mezarlarını ziyaret ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

İsias Davası'nın takipçisiyiz

İsias Davası'nın takipçisi olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Tek yürek olduk, acılar bizi birleştirdi. Kaybettiğimiz insanlarımızı unutmamız mümkün değil” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, düşmandan kurtulmak için verilen mücadelede yüzbinlerce şehit verildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, depremde de 53 bini aşkın kişinin yaşamını kaybettiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün her zaman arkasında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Birlik ve beraberlik içinde halkımızı geleceğe milli iradeyle taşıyabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar’ın yanı sıra platformda yer alanlara ve depremdeki çalışmalarından dolayı ödül alanlara teşekkür etti. Deprem çalışmaları ve sonrasında yaptığı katkılar ve farkındalık etkinlikleri adından sıkça söz ettiren sanatçı Haluk Levent’e de ödül verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gecede ödül alanlara plaketlerini de verdi.

Töre: Yaratılanı yaratandan ötürü sevme

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında yardımın önemine değinerek, hiçbir ayrım yapmadan yapılan yardımın “yaratılanı yaratandan ötürü sevme” sözüne hizmet ettiğini söyledi.

Milli İradeye Saygı Platformu’nun çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade eden Töre, özellikle yaşanan deprem felaketinde ortaya konan çabaların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Töre, hiçbir afet yaşamayı arzulamadıklarını ancak olası bir felakette nerede olursa olsun yardım elini uzatmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Töre, gecede ödül alanlara plaketlerini de verdi.