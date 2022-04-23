38 bin lira uçtu

Suna ERDEN

Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’la facebook aracılığıyla tanışan Elle Wright isimli şahıs,

ABD askeri olduğunu söyleyerek, paraları kaptı.

Onur’u, ‘Türkiye’ye yerleşeceğim, yanımda yüklü miktarda para getireceğim’ diyerek kandıran Wright, gümrük vergisi için 38 bin 500 lira istedi.

Wright, paranın yatırılması için ise Nyasha Millincent Rusere isimli şahsın hesap numarasını verdi.

Onur, talep edilen parayı Rusere’nin hesabına yatırdıktan 2 gün sonra Elle Wright isimli kullanıcı facebook hesabını kapattı.

Kandırıldığını anlayan Onur, KKTC polisine ihbarda bulundu. Polis, ilk etapta paranın yattığı hesabın sahibi Rusere’yi gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma sonucu hesabın Darlington Ezenwa Okeke tarafından yönetildiği tespit edildi. Polis, Okeke’yi de gözaltına alırken, her iki zanlıyı dün mahkemeye çıkardı.

Yalanlarla kandırdı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Elle Wright isimli şahsın Türkiye’de yaşayan Arif Oğuz Onur’la facebookta tanıştığını, kendisini Suriye’de görev yapan ABD askeri olarak tanıttığını söyledi.

Polis, Elle Wright’in tanışıp arkadaş olduğu Onur’a Türkiye’ye yerleşeceğine ve yanında yüklü miktarda para getireceğine dair yalan söylediğini aktardı.

Polis memuru, Wright’in getireceği yüklü miktardaki paranın gümrük vergisini ödemek için Onur’dan 38 bin 500 TL istediğini açıkladı.

Polis memuru, Elle Wright’in parayı yatırması için ise Onur’a Nyasha Minlincent Rusere’nin hesabını verdiğini belirtti.

Polis memuru, Onur’un Rusere’nin hesabına 38 bin 500 TL yatırdığını açıkladı.

Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine ilk etapta paranın yatırıldığı hesabın sahibi Nyasha Minlincent Rusere’nin gözaltına alındığını söyledi. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında Nyasha Minlincent’in hesabını Darlington Ezenwa Okeke’nin yönettiğinin belirlendiğini açıkladı. Her 2 zanlının da tutuklandığını, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

İncelenmesi gereken banka hesap dökümleri olduğunu, Elle Wright’in arandığını belirten polis, Facebook hesabını kimin kullandığının belirlenmesi gerektiğini de ifade ederek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.