İkisi de ‘öğrenci’

Lefkoşa’da ev zorla kapattıkları 22 yaşındaki Nijeryalı kızı erkeklere pazarladıkları iddia edilen Morrison Iguodala ile sevgilisi Rebeka Okuruwa hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada üniversite öğrencisi olan zanlıların teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 zanlının 22 yaşındaki Nijeryalı genç kızı zorla Lefkoşa’daki evlerine kapattıklarını, para karşılığında 6 siyasi erkekle cinsel ilişkiye girmesini sağladıklarını söyledi. Polis, ilk etapta zanlı Morrison Iguodala’nın önceki ve hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, Rebeka Okuruwa’nın da tespit edilerek yakalandığını belirtti. Polis, 2 zanlının geçtiğimiz pazartesi günü mahkemeye çıkarılarak, haklarında 4 gün ek tutukluluk emri alındığını anımsattı.

Polis, zanlıların ikametgâhında yapılan aramada 2 adet diz üstü bilgisayar tespit edildiğini ifade etti. Polis, 22 yaşındaki kızla para karşılığında ilişkiye giren 6 erkek şahsında arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis, ancak soruşturmanın zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıları ‘cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, fuhuşa teşvik ve fahişelik yaptırma’ suçlarından yargılanmak üzere kişi başı 20 bin TL nakit teminatla serbest bıraktı.