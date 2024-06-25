4 farklı hedef

İsrail-Hamas arasındaki savaş devam ederken, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Rum Yönetimi’ni üslerin kullanılması durumunda “savaşın bir parçası haline gelirsiniz” diyerek uyarmasının ardından yeni iddialar gündeme geldi. İsrail kaynakları, Hizbullah’ın Kıbrıs’ta 4 ayrı hedef belirlediğini savundu.

Fileleftheros gazetesi, İsrail’de faaliyet gösteren “Keshet Media Group” bünyesindeki “Mako” adlı web sayfasında yer alan haberlerde, Nasrallah’ın bu sözlerinin iddia addedilmesine karşın, Hizbullah’ın Kıbrıs’ta vurabileceği yerlerle ilgili öngörüler paylaşıldığını yazdı.

Gazete, sayfada yer alan “Kıbrıs’taki olası hedefler” başlıklı ve Assaf Rosenzweig imzasını taşıyan haberde, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”, Güney Lefkoşa’daki “Lakadamya Hava Üssü”, Trodos’taki “4’üncü Bölge Denetim Merkezi” ve Ağrotur’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nün hedef olabileceğinin iddia edildiğini kaydetti.

Haberde, Rosenzweig’ın Nasrallah’ın açıklamalarıyla ilgili yorumu da yer alırken, savunma ve güvenlik alanında uzman Rum akademisyen Petros Savvidis’in ise, Hizbullah’ın İsrail’e baskı yapmak için Güney Kıbrıs’ı kullandığı ve kabul edilemez bu açıklamalar konusunda Güney Kıbrıs tarafından İsrail nezdinde girişim başlatılması gerektiğini söylediği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 10:08