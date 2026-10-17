Yatırımlar sürecek

Güney Kıbrıs havaalanları ve limanlardan bir buçuk milyar Euro gelir elde etti.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki havaalanlarının işletmesinden sorumlu “Hermes Airports” şirketinin 2025-2026 dönemi için Rum hükümetine bir milyar Euro ödeme yaptığını belirtti.

Haberde, limanların özelleştirilmesinden elde edilen gelirin ise son 10 yıllık dönem için 574 milyon Euro olduğu, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise bu gelirin 44,6 milyon Euro olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Gazete, Hermes şirketinin Larnaka ve Baf havaalanlarındaki iyileştirme çalışmalarından da sorumlu olduğunu, her iki havaalanında 2025 yılında başlayan iyileştirme çalışmalarının ise 2027'de tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtirken 170 milyon Euro’ya mal olması öngörülen çalışmaların tamamlanması sonrasında Larnaka Havaalanı'nın yıllık 12 milyon 400 bin, Baf Havaalanı'nın ise 5 milyon turiste hizmet vermesinin öngörüldüğünü vurguladı.