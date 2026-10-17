AKEL tepki gösterdi

Güney Kıbrıs’taki sağcı partilerden DİSİ, DİKO ve ELAM’a mensup milletvekilleri Rum Meclisi’nde “İsrail Müttefikleri Vakfı” (IAF) grubu oluşturdu..

Politis gazetesi; Komünist AKEL’in, IAF’ın kurulmasına yoğun tepki gösterdiğini belirtirken, bu vakfa üye olan milletvekillerinin eleştirilere “İsrail ile ilişkilerinin güçlendirilmesini hedefliyoruz” dediğini aktardı.

Habere göre bu gruba, DİSİ’den Yorgos Karullas ve Haralambos Petridis; DİKO’dan Hrisis Pantelidis ve Andreas Apostolu; ELAM’dan ise Sotiris Yoannu ve Marios Pelekanos dahil oldu.

Yine DİSİ, DİKO ve ELAM’ın katılımıyla, “Transatlantic Friends of Israel” (TFI) Güney Kıbrıs şubesinin kurulmasının ardından ikinci hafta içerisinde yine bu üç partinin katılımıyla “IAF” vakfının kurulduğuna dikkat çeken gazete, Josh Reinstein başkanlığındaki IAF vakıf heyetinin, meclisteki tören öncesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i de ziyaret ettiğini anımsattı.

AKEL yaptığı açıklamada “meclis içerisinde yabancı bir ülkenin çıkarlarının ileriye götürülmesi lobisinin yaratıldığını” ifade etti. AKEL, konuyu İsrail’in Filistin konusundaki tutumuyla ilişkilendirdi.

ΑΚEL açıklamasında ayrıca bu tür girişimlerin desteklenmesinin, Güney Kıbrıs’ın “işgal ve kolonizasyon” konusundaki tutumlarıyla nasıl bağdaştığını da sordu. AKEL, işgalci ve sömürgeci başka bir ülkeyi politik açıdan desteklerken Türkiye’ye baskı yapılmasını hangi güvenirlilikle talep edeceklerini sorusunu gündeme getirdi.

AKEL’e yanıt veren DİSİ, İsrail ile olan ilişkileri, Güney Kıbrıs’ın stratejik tercihi olarak nitelendirdi.

DİSİ milletvekillerinin bu oluşuma katılımına destek verdiğini ifade eden DİSİ, özür dilemeyeceklerini çünkü “daha güçlü bir Kıbrıs istediklerini” belirtti.

