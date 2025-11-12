40 bini Rus

Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının sayı-sının 175 bin 677 olduğu haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre; Rum tarafının göç ve uluslararası korumadan sorumlu müsteşarı Nikolas İoannu açıklamasında bu kişilerin ço-ğunluğunun çalışma izinleriyle Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu söyledi.

İoannu, uluslararası koruma statüsüne sahip kişilerin sayısında azalma oldu-ğunu da dile getirdi.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden yabancı (üçüncü) ülke va-tandaşlarının yaklaşık yüzde 23’ünün Ruslar (40 bin 735) olduğu ve bunu 16 bin 279 rakamıyla Birleşik Krallık vatandaşlarının izlediği de belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden 175 bin 677 yabancı ülke vatanda-şının haricinde Rum kesiminde yasal olarak 16 bin kişi daha bulunduğunu dile getiren İoannu, bu kişilerle ilgili uluslararası koruma başvurularının incelenme-sinin askıda olduğunu belirtti.

İoannu, Güney Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet eden ve başvurularının redde-dilmesinin ardından mahkemeye giden 6 bin kişi bulunduğunu da belirtti.



Göçmen başvuruları azaldı

Düzensiz göçmenlerin ve uluslararası koruma başvurusunda bulunanların sa-yısının 2022 yılından bu yana yüzde 89 azaldığını da ifade eden İoannu, 2024 yılından bugüne kadar 20 binden fazla kişinin Güney Kıbrıs’tan ayrıldığını ve bunların çoğunluğunun (yüzde 74) gönüllü olarak Rum kesiminden ayrıldık-larını ifade etti.

İoannu, Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından Güney Kıbrıs’tan ayrılan Suriyelilerin sayısının 4 bin 7 olduğunu kaydetti.

Fileleftheros ise haberinde tüm bu olgulara bakıldığında Güney Kıbrıs’ta ya-sal olarak yaklaşık 200 bin yabancı ülke vatandaşının yaşadığını yazdı.