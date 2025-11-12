Sınır dışı edilecek

Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye kontrolü sırasında, ülkede 251 gündür izinsiz bulunduğu tespit edilen 43 yaşındaki S.L.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı alınan zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağı belirtildi.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru; 7 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sırala-rında Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan polis ekibinin, hare-ketlerinden şüphelendiği zanlıyı kontrol ettiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren toplam 251 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydetti. Polis, zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatacaklarını da belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.