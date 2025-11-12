Gerçek kimliği araştırılıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Sami Doğan Motors isimli iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan bir kişi serbest kalırken, yeni bir zanlı gözaltına alındı. Yapılan soruşturma so-nucu taksici MG.K.’nın suçla bağlı olmadığı anlaşıldı. Yeni tutuklanan H.İ.B.’nin ise tetikçilere silah temin eden E.A. ile bağlantılı olduğu belirtildi. H.İ.B. tutuklu bulunan tetikçiler H.A. (E-20, M.E.N. (E-19), onlara tabanca temin eden E.A. önceki gün gözaltına alınan M.M.B.(E-23) ve R.E.D.(E-30) ile birlikte dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 6 zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verirken, yeni bilgilere ulaşıldı.

Yapılan giriş-çıkış kontrolünde 19 ve 20 yaşlarında olan tetikçilerin 7 Kasım saat 03.00 sıralarında ülke-ye giriş yaptıkları, Türkiye’nin İstanbul ilinden geldikleri ve bu iş karşılığında 20 bin dolara anlaştıkları bilgisi elde edildi.

Bu arada tetikçilere silah temin eden zanlı annesini öldürmekle tehdit edildiği için suça karıştığını iddia etti. Mahkemede konuşan E.A. “Emmi lakaplı şahıs annemin gittiği marketten beni görüntülü arayıp annemi gösterdi ve eğer bu işi yapmazsan seni de anneni de öldürürüz dedi. Mecbur kaldım, pişma-nım” ifadelerini kullandı.

Mahkemede olgular aktarıldı

Soruşturmayı yürüten polis, zanlılar H.A. (E-20) ile M.E.N. (E-19)’nin 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Maraton marka tabanca ile Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve bir adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, olayda kullanılan tabanca, zanlıların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzeydoğu istikametindeki dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların olaydan kısa süre sonra tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, zanlılar H.A. ile M.E.N.’nin 8 Kasım’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün ek süre temin edildiğini kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde E.A.’nın olayda kullanılan tabancayı temin ettiğinin tespit edildiğini ve 8 Kasım akşamı tutuklandığını söyledi.

Ardı ardına tutuklandılar

Polis memuru; zanlı E.A.'nın kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokak’taki adresinde yapı-lan aramada apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile 93 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı E.A.'nın gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, 9 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutuklu-luk emri alındığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu R.E.S ile M.M.B.’nin de 10 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde H.İ.B.’nin de tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis çavuşu, 8 gün ek süre talep etti.

Canımızla tehdit edildik

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.