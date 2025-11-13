İnceleme başlatıldı

Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının kara kutusu bulundu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, önceki gün Gürcistan'da düştü.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kara kutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması.

Kara kutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor.

Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Duran, “Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.” dedi.

20 askerden 19'unun naaşlarına ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 19'unun naaşlarına ulaşıldığını açıkladı. Bir şehidin naaşını arama çalışmaları ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, dün Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askeri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıl dönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağımız ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın Signagi bölgesinde düştü. Elim hadisede maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. Acımızı kalbimize gömüyoruz." dedi.

"Milletimiz yalanlara karşı uyanık olmalı"

"Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor, bunu devam ettirecekler." diyen Erdoğan “Milletimizden yalanlara karşı uyanık olmalarını, kirli siyaset uğruna alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum.” ifadelerini kullandı.

