Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 412 gram kokain ve 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan 35 yaşındaki C. T. (E), yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı “kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “tasarruf” suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 31 Ekim 2025 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olan zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi alındığını belirtti. Polis, aynı gün gerçekleştirilen operasyonda zanlının ikametgahının giriş kısmında tespit edilerek kontrol edilmek üzere alıkonulduğunu ifade etti.

Polis memuru; yapılan üst aramasında, zanlının sol avuç içinde beyaz renkli, ucu yanık naylon parçasına sarılı 400 miligram gram kokain bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, aynı gün 20.45 ile 21.15 saatleri arasında zanlının ikametgahında gerçekleştirilen aramada ise 2 gram hintkeneviri, kavanoz içinde 2 ayrı beyaz renk naylon parçasına sarılı satışa hazır 20 adet ucu yanık naylon paket içerisinde toplam yaklaşık 12 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının maddeleri 28 Ekim 2025 tarihinde WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği kimliğini bilmediği bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki bir konumdan 600 Euro karşılığında aldığını söylediğini belirtti. Polis memuru; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçtan bir sabıkası olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.