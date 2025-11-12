DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ile ilgili 2018 yılında yaşanan olaya istinaden bir açıklama yayımlanmıştır.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki YÖDAK Denetleme Toplantısına Sayın Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun alınmadığı” şeklinde gerçekleşen olayın sonrasında 08.03.2018 tarihinde çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde Üniversitemizin ve Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun isminin yer alması ve sonrasında yaşanan süreçten üzüntü duyduğumuzu belirtiriz.

Bu durumdan dolayı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nun yaşadığı derin esefin ve mağduriyetin farkındayız.

İlgili dönemde yaşanan talihsiz olayın Yüksek Öğretimin Denetçisi değerli YÖDAK Üyesi Sn. Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nu ve Yüksek Öğretim alanının öncüsü olan Doğu Akdeniz Üniversitesini yıpratmaktan öteye gitmediğinin farkında olup, gerekli hassasiyetleri dikkate aldığımızı ve tekrarlanmayacağını temenni eder, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız.”