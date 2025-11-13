Bir Lezzet Paleti: Merit Diamond Ana Restoran

Reha ARAR - Yorum

Girne’nin en güzel koylarından birinde, Merit zincirinin en yeni halkası olan Merit Royal Diamond otelinin ana restoranındayım bugün.

Burası, açık büfe ile kişiye özel à la carte konseptini ustalıkla harmanlayan, kendine özgü bir gastronomi deneyimi sunuyor. Üstelik bu özel yaklaşım, sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar aynı titizlikle sürdürülüyor.

Restoranın mutfağı, Cluster Şef Hüseyin Hummadioğlu’nun yönetiminde son derece deneyimli bir ekip tarafından yürütülüyor. Misafirlerin isteklerine anında yanıt veren bu ekip, her yemeği bir sanat eseri gibi sunuyor.

Özellikle içecek kısmında ise ayrı bir özen göze çarpıyor. Alkollü içecekler, derecelerine kadar dikkatle hazırlanıyor; adeta bir fine dining restoranındaki özenle masanıza geliyor.

Üstelik burada sadece klasik içecek servisi yok: Mixology Şefi Keremcan Candan ve ekibi, özenle hazırladıkları kokteylleri zarif sunumlarla masalara getiriyor. Her yudumda yaratıcı bir dokunuş hissediliyor.

Sağlıklı yaşamı tercih edenler için de düşünülmüş özel bir alan var: Diyetisyen Merve Koç yönetimindeki Sağlıklı Yaşam Büfesi, günün üç öğününde de açık. Özellikle sabah kahvaltılarında sunulan, günlük olarak hazırlanan detoks içecekleri büyük ilgi görüyor.

Merve Hanım’ın özel reçetelerinden biri olan Yeşil Detox, hem tazelik hem de enerji arayanların favorisi.

İçeriğinde 500 ml yeşil elma suyu, yarım bağ maydanoz, bir çay kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı zeytinyağı bulunuyor. Tüm bu malzemeler blenderdan geçirilerek hazırlanıyor ve sabah saatlerinde içildiğinde vücuda canlılık, cilde parlaklık kazandırıyor.

Ayrıca özel diyet programı uygulayan veya gıda alerjisi bulunan misafirler için Merve Hanım birebir destek sunuyor — gerekirse kişiye özel tabaklar dahi hazırlanıyor.

Burada yemek deneyimi sadece lezzetle sınırlı değil; aynı zamanda görsel bir şölen. Misafirler, öncelikle küçük porsiyonlar halinde, özenle dizayn edilmiş tabaklardaki lezzetleri kendi zevklerine göre seçiyorlar. Ardından nazik bir servis görevlisi masanıza yaklaşıp soruyor:

“Et mi, balık mı, tavuk mu tercih edersiniz? Hangi ısıda pişmesini istersiniz — az, orta, yoksa tam pişmiş mi?”

Bu yaklaşım, klasik açık büfe anlayışının çok ötesinde, tam anlamıyla kişiselleştirilmiş bir servis modeli oluşturuyor.

Üstelik bununla da bitmiyor; menüde Paella, Ratatouille, Balık Yahni gibi dünya mutfağından örnekler, Türk damak tadına uygun biçimde hazırlanıyor. Finalde ise Katmer, sıcak servis edilen geleneksel bir dokunuş olarak menüyü tamamlıyor.

Ve elbette, Tatlı büfesi…

Orası bambaşka bir hikâye. Misafirlerin en uzun süre vakit geçirdiği alanlardan biri. Tatlı tezgâhı adeta bir sanat galerisi gibi; rengarenk, davetkâr, baş döndürücü. İnsan elindeki tabağıyla dakikalarca seçim yapamıyor. Göz zevkiyle damak zevki arasında bir kararsızlık başlıyor; ama sonunda her zaman “tatlı” galip geliyor.

Restoranın atmosferi ise bu lezzet şölenini tamamlıyor. Geniş salonu, ferah tavan yüksekliği, konforlu oturma alanları ve zarif teras manzarasıyla misafirlerine rahat bir nefes alanı sunuyor.

Her detay, konukların huzurlu bir yemek deneyimi yaşaması için düşünülmüş.

Mutfağın başında her gün görev alan farklı şefler var: Sedat Genç ve Uğur Erdoğan, bu büyük lezzet sahnesinin öne çıkan isimlerinden sadece ikisi.

Tüm bu ekibin başında ise Hüseyin Hummadioğlu ve yardımcısı Executive Chef Beytullah Demir bulunuyor.

Her biri, Merit Royal Diamond’un mutfağında “iyi yemek” kavramını yeniden tanımlıyor.

Afiyetle kalın…

