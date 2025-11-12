Merit yatırımları Hamburglu Türk gazetecilere anlatıldı

Dış Basın Birliği’nin davetlisi olarak ülkemizde çeşitli temaslarda bulunan Hamburg eyaletindeki Türkçe yayın yapan medya organları yöneticilerinin de aralarında bulunduğu Türk gazeteciler, KKTC’de en büyük turizm yatırımcısı olan Merit Otelleri’ni de yerinde inceleyip Merit Royal Casino Genel Müdürü Mesut Gürdal Büyükgüngör ve Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz ile biraraya geldiler.

Net Holding’in Kıbrıs yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Merit Royal Casino Genel Müdürü Mesut Gürdal Büyükgüngör, Merit otellerinin yaptığı faaliyetlerin ülke turzmine katkılarını anlatırken gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

Hamburg’ta görev alan Türk gazeteciler, sorularında vatandaşların casinolara neden giremediğini sorguladılar.

Merit otellerinin Körfez ülkeleri ve Türkiye’de yaptığı raklamlarla KKTC’nin tanıtımda oynadığı role dikkat çeken Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz ise, dijital kanalları nasıl kullanarak misafilerine ulaştıklarıyla ilgili örnekler eşliğinde bilgi verdi.

Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz ve Hamburg Türk Gazeteciler Birliği Ahmet Durmuş, Merit oteleri yetkililerine verdikleri bilgi için teşekkür ettiler.

Hamburg basının kalbi

Hamburg, basın dünyasının kalbinde yüzyıllardır atan bir nabız gibidir. Kuzey’in rüzgârlarını arkasına almış bu liman kenti, sadece malların değil, fikirlerin de dolaştığı bir özgürlük limanı olmuştur. 18. yüzyılda Hamburgischer Correspondent ile başlayan gazetecilik serüveni, zamanla Avrupa’nın en güçlü seslerinden biri hâline gelmiştir. Matbaanın tınısı, mürekkebin kokusu, kâğıdın dokusu burada bir kültüre, bir geleneğe dönüşmüştür. Bugün Der Spiegel ve Die Zeit gibi dünya çapında yankı uyandıran yayınların doğduğu bu şehir, yalnızca haberin değil, düşüncenin de üretim merkezidir. Hamburg, geçmişin kurşun harflerini dijital çağın piksel ışıklarıyla buluşturarak, basının geçmişine saygı duruşunda bulunan ve geleceğine yön veren bir ilham kentidir.