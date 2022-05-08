40 yıllık ceza bitiyor

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinin Rum yönetimine, 40 yıldan uzun süredir yürürlükte bulunan silah ambargosunun tamamen kaldırılması prosedürünün başladığına ilişkin bilgi verdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum yönetiminin, Türkiye-ABD ilişkilerinin büyük bir hızla ve sürekli iyileşmekte olduğu bir dönemde Amerikan silah ambargosunun tamamen kaldırılması prosedürünün başlatıldığı mesajı alındığını ileri sürerek, “geri sayıma” başlandığını yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum Yayın kuruluşu RİK’e yaptığı açıklamada, ABD’nin silah ambargosunu tamamen kaldırma prosedürünü başlattığını söyledi. Bu bilginin kendisine Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği tarafından iletildiğini kaydeden Kasulidis,, ambargonun 8 ile 12 ay içerisinde tamamen kalkacağı kanaatinde olduğunu ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın kısa süre önce yaptığı ziyarete de değinen Kasulidis, Nuland’ın Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı Mayıs 2023’e kadar Kıbrıs sorununda hiçbir şey görüşülmeyeceğine dair Türk tezini itirazsız kabul etmesinin “hayal kırıklığı” yaşadığına işaret etti.

Güven Yaratıcı Önlemler

Kasulidis odak noktasında kapalı Maraş’ın Rumlara verilmesi teklifinin bulunduğu güven yaratıcı önlemler paketini ısrarla ileri götürdüklerini ve bu yönde Kıbrıslı Türk siyasilerle temas ettiğini anlattı. Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a göndereceği mektubun hazırlandığını ancak gönderilmediğini de belirten Kasulidis mektupta Anastasiadis’in, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi” tezinin de yer aldığını söyledi.

Alithia “Amerikan Ambargosu, Rusya’ya Yaptırımlar Nedeniyle Kaldırılıyor… Rus Gemilerine Kolaylığa Son Verilmesi Şartı Yerine Getirildi” başlıklı haberinde, Kasulidis’in, “ambargonun tamamen kaldırılması prosedürü başladı” açıklamasının perde arkasını aktardı.

Gazeteye göre, Rum yönetimi, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle de, Menendez-Rubio yasa tasarısına karşı yükümlülüklerini ve en önemli şartı olan, Rus savaş gemilerinin limanlarına demirlemesine müsaade etmeme şartını yerine getirmiş oldu. Rum yönetimi, AB’nin Rus gemilerine limanlarını kapatma kararı olmamasına rağmen 3 Mart’ta, 5 Rus savaş gemisinin ikmal için Rum limanlarına girmesini yasakladı.

Gazete, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis’in birkaç hafta önce Washington’da bu yönde temaslarda bulunduğunu yazdı.