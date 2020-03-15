İzdiham yaşandı

Onur ULAĞ

Ülkemizde görülen Covit-19 ( Koronavirüs), nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı önlemler neticesinde Kuzey Kıbrıs’a eğitim ve turizm amaçlı gelen vatandaşlar Ercan Havalimanı’na akın etti.

Üniversitelerin 27 Mart tarihine kadar tatil edilmesi sebebiyle ülkelerine dönmek isteyen öğrenciler ve ülkeye turist olarak gelen vatandaşlar, Ercan Havalimanı’nda izdiham oluşturdu. Ülkelerine dönmek için havalimanına gelen insanların belirli sayıda içeriye alındığı öğrenildi. Yoğunluk nedeniyle havalimanı binası dışında uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluğun saatlerinde giderek arttığı ve sabah saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.

