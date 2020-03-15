Acil telefonlar açıklandı

Girne Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında cenaze, çöp toplama, ilaçlama, su işleri ve zabıta hizmetlerine düzenleme getirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yeni ve eski hizmet binalarındaki veznelerin hafta içi her gün 09.30- 13.00 arası açık olacağı, Baldöken Otopark'ında veznenin hafta içi hergün 09:30- 13:00 arası açık olacağı, köylerdeki ödeme merkezlerindeki veznelerin Çarşamba 09:30-13:00 arası açık olacağı kaydedildi.

Cenaze işleri için 0533 840 52 20, zabıta işleri 0533 868 28 57 veya 0548 882 21 20, su şebekesi arızaları için 0542 882 11 18, kontür yükleme işlemleri için 0548 838 88 10, bayındırlık ve imar için 0548 881 21 14, temizlik işleri için 0533 860 59 73 - 0533 825 01 04, kanalizasyon işleri için 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17 telefon numaraları tahsis edildi.

Girne sınırları içerisindeki diğer acil işler için alo 185 numarasının hizmette olacağı belirtildi.