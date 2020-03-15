 ‘OHAL’ paniği 

Ömer KADİROĞLU

Hükümetin ‘Coronavirüs’ önlemleri çerçevesinde kamu kuruluşlarının yanı sıra özelde ‘zorunlu işyeri kapatma’ kararının ilk gününde vatandaşlar ‘evde oturmak’ yerine marketlere akın etti. Özellikle büyük marketlerde çok sayıda insanın bir araya gelmesi, salgın virüs tehlikesini artırdığı belirtildi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, olağanüstü hal (OHAL) korkusuyla eve yiyecek ve temizlik malzemesi stok ettiklerini söyledi. Bazı vatandaşların koruma amaçlı eldiven ve maske kullandıkları dikkat çekti.

Vatandaşlar ne dedi…?

Aysu Zengin

“Korona virüs durumu nedeniyle alışveriş yapıyorum. Endişe içerisindeyim ve yaşananlar nedeniyle korkuyorum. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olağanüstü hal ilan edilmesi yönünde bir çağrı yaptı. Buna henüz bir gerek olmadığını ancak virüsün önüne bu şekilde geçilebileceği de biliniyor. Burada alınmakta geç kalınmış tedbirler var. Geç alınmış tedbirler nedeniyle bu virüs ülkeye geldi. Şimdi bir takım önlemler alınmaya çalışılıyor ancak ne kadar başaracağımızı bilmiyorum.”

Nurettin Güçkan

“Ben normal bir alışveriş yapıyorum. Tedbir amaçlı da maskemi takıyorum. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ülkede olağan üstü hal ilan edilmesi yönünde bir çağrı yaptı. Bunun yanlış olmadığını doğru bir karar olduğunu söylüyorum ancak OHAL ilan edilirse insanlarda ciddi bir panik yaşanacak ve marketlerde kaos yaşanacaktır. Tedbirler elbette almamız lazım ancak OHAL için iyi düşünmek lazım.”

Coşkun Yıldırım

“OHAL ilan edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir çağrı yaptı ancak ben o duruma bir imkân vermiyorum. Halk olarak bu durumu çok abarttık. Alınması gereken tedbirler zamanında alınmadı şimdi de büyük bir panik haline girildi. OHAL durumuna geçilmesinde bir gerekçe görmüyorum.”

Turgay Didinir

“Alışveriş yapıyoruz. Biraz normal biraz da marketlerin kapanacak denilmesinden dolayı alışveriş yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ülkede OHAL ilan edilmesi yönünde çağrı yaptı ve ben bu duruma katılıyorum. Biz Türkler tokalaşma ve tanıdıklarımızı gördüğümüzde öpme gibi bir durumumuz vardır. Bu nedenle de virüs kolayca yayılabilir. Bu nedenle OHAL kararı alınmasında büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum.”

Mustafa Ahmet

“Alışveriş yapıyorum ancak bu benim normal alışverişimdir. Marketler zaten kapanmayacak diye bir açıklama yapılmışken böylesi bir alışveriş çılgınlığına gerek yok. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Olağan Üstü Hal ilan edilmesi yönünde bir çağrı yaptı. Olağan üstü hal durumuna şu anda bir gerek olmadığını düşünüyorum ancak böylesi bir karar alınırsa da uymakta fayda olabilir.”

Pervin Güney

“Normal bir alışveriş yapıyorum ancak insanlar marketlere akın etti. Marketler açık olacak deseler de insanlar her şey bitecekmiş gibi alışveriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiği yönünde yaptığı çağrı kesinlikle yerinde ve doğru bir karardır. Ancak bu şekilde bu virüsün önüne geçebiliriz. İnsanlar dışarıya çıkmadığı zaman bu virüsün yayılmasını önleyebiliriz. Olağan üstü hal ilan edilmelidir.”