29 yeni madde

Bakanlar Kurulu'nun dünkü olağanüstü toplantısında alınan kararlar basına açıklandı. Hükümet; eczane, veteriner, tahlil laboratuvarı, su dağıtıcıları, hellim üreticileri, kasaplar ve bankalara çalışma izni verdi. Alınan kararları içeren 29 yeni maddenin basına açıklanması sırasında, Başbakan Tatar da konuştu, bakanlarla birlikte soruları da yanıtladı.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin günlerdir aldığı kararlarla halkın sağlığını korumayı ve koronavirüs vakalarının çoğalmamasını amaçladıklarını kaydederek "Zamanında aldığımız kararlarla KKTC tehditlerden izole edilmiştir. Tüm bu önlemlerin netice verebilmesi için herkesin hassasiyet göstermesi lazım" dedi.

Tatar, tedbirlerin uygulanması için halkın desteğini beklediklerini vurgulayarak "O zaman vaziyeti kurtaracağımıza ve bu virüsün bizi es geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Tatar, aldıkları kararlarla ülkeyi izole ettiklerini belirterek KKTC vatandaşlarının dün açıkladıkları 23 ülkeden gelmesi halinde 14 gün gözetim altında kalması kararları da bulunduğunu hatırlattı ve bu kararların yaşama geçebilmesi için halktan destek beklediklerini vurguladı.

"OHAL kolay değil"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önceki akşam toplantıya bir saat başkanlık ettiğini, olağanüstü durumun konuşulduğunu ancak gelinen aşamada bunun kolay bir süreç olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Tatar, "OHAL ve insanları evlerine kapamak o kadar kolay bir süreç değildir" diye konuştu.

Tatar, halktan destek çağrısını yineleyerek "Yarın sabah kalktıklarında bir kez daha düşünsünler. Etrafta olanlara hükümetin gayretlerine çalışmalarımıza, toplum duyarlılığına, halkımızın hassasiyetlerine, yapılan özeleştirilere hep birlikte dikkat edelim" dedi.

“Basın çalışacak”

Bu süreçte kamu ve özel medya kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili bir karar alınıp alınmadığı sorusunu yanıtlayan Başbakan Tatar, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin halka duyurulması için basının görev yapmasına ihtiyaç olduğunu da belirtti.

Özersay: Halkın haber alma hakkı için...

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da TAK ve BRTK'nın halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü için çalışmalarını minimum personelle sürdürmesi yönünde bir ilke kararı olduğunu söyledi.

Özersay, hükümetten ve polis dahil bazı kurumlardan halka ulaşması gereken duyurular için basın kuruluşlarının çalışmasının önemine işaret ederek toplum ve birey sağlığı için asgari personelle çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

Özersay, gazeteler, radyolar ve televizyonların faaliyetlerinin devamı noktasında bir sınırlandırmaya gitme düşünceleri de olmadığını açıkladı.

Taçoy: Türkiye her şartta yanımızda..

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da ülkede eksiklik olması halinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin her şartta KKTC'nin yanında olacağını ifade ettiğini söyledi.

Taçoy, "Hiç kimseye muhtaç kalmadan oradan tedarik edeceğimiz söylenmiştir. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki kendi stoklarımız yeterli miktarda vardır ve bunlar da takip edildiği süreç içinde boşalan rafların anında doldurulması ve tedarikçileri çalışmalarıyla hiçbir eksilme olmadığı ve ülkemizde yeterinden fazla stok olduğu da kesindir" diye konuştu.

Hasan Taçoy, bu stokları önümüzdeki günlerde basın mensuplarına gösterme arzusunda olduklarını belirtti.

119 yerde denetim yapıldı

Alo 171 tüketici şikayet hattının devrede olduğunu da hatırlatan Bakan Taçoy, son günlerde 119 yerde denetim yapıldığını, bu telefon hattına gelen şikayetlerin değerlendirildiğini bildirdi. Taçoy, denetim memurlarının çalıştığını kaydederek, halkın yüksek fiyat gibi şikayetlerini bu telefon hattına bildirebileceğini, gerekli işlemin yapılarak ceza yazılacağını anlattı. Hasan Taçoy, şu ana kadar yazılan cezalarla ilgili rakamsal verilerin yarından itibaren basına açıklanacağını da ekledi.

Pilli: Sıkıntı yok…

Sağlık Bakanı Ali Pilli de koronavirüs testi için gerekli kitlerin Türkiye'den gelip gelmediği sorusu üzerine koronavirüsle mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde olduklarını, şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Alınan kararlar detaylandırıldı

Öte yandan Bakanlar Kurulu, tüm dünyada etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için dünkü olağanüstü toplantısında da kararlar üretti.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantıda, önceki gün alınan kararlar detaylandırıldı ve halka yeniden tedbirlerin başarılı olabilmesi için sağduyuyla hareket etme çağrısı yapıldı.

Alınan kararları Özersay açıkladı

Özersay, dünkü toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

1- Güneye geçiş de dahil olmak üzere yurtdışına çıkışlarla ilgili olarak, acil sağlık sorunu olanların; sağlığa ilişkin randevuları olanların belgelenmesi halinde, onlara yardımcı olunacak. Vatandaşlar yurtdışından geldiğinde, 14 gün gözetim altında olunması konusunda, esneklik gösterilecek.

2- Pile ve Beyarmudu ile ilgili olarak, batı ötesinde ikamet eden vatandaşlarla, Pile’deki vatandaşların hayatları devam edecek şekilde gerekli muafiyet sağlanacak.

3- İngiliz üs bölgesinde çalışan vatandaşlar konusu henüz netleşmedi. Yetkililerle temaslar sürüyor. İlerleyen saatlerde yeniden görüşeceğiz. Netleştirmeye çalışıyoruz.

4- Barış gücü ve diplomatik misyonun geçişlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacağız.

5- Ülkemize ithalatın devam edebilmesi için, marketlere tedarik işlemlerinin sürmesi için, malların yurtdışından gelmesini sağlayacak olan tır şoförleri ve havayolu şirketlerinin çalışabilmesi için özel düzenlemeler yapıldı.

6- Ülkede bulunan turistlerin, ülkelerine dönebilmelerini sağlamak üzere, Larnaka ve güneydeki havalimanlarını kullanmak isterlerse, özel servis hizmetleri kullanması için kararlar ürettik.

7- Hayatın devamını sağlamak ve temel ihtiyaçları karşılamak için, özel klinik, hastane, laboratuvar, veteriner klinikleri açık olacak. Kendi iradesiyle kapatma yoluna gidecekler, bu kararı verebilecekler.

8- Marketler haricinde kasaplar da açık olacak. İmalathane kısmı açık olacak şekilde fırınlar açık olacak, kafeleri ise açık olmayacak.

8- TÜK’ün yem ve arpa satışı devam edecek. Yem fabrikası temini konusunda da gerekli esneklik gösterilecek. Un Fabrikası, Süt Kurumu ve süt işleyen imalathaneler de çalışmalarına devam edecekler.

9- Tarım Bakanlığı altında, Veteriner Dairesi, ihracat ve ithalat izniyle mezbahalar çalışmaya devam edecek.

10- Oto araç kurtarma, acil arıza hizmetleri devam edecek.

11- Belediyeler, temel hizmetleri yerine getirmek üzere, personelden minimum personel kaydıyla hizmetleri vermeye devam edecek. Tüm otobüs, personel servisleri durdurulacak. Taksiler çalışmaya devam edecek. Amacımız toplu taşımayı azaltmaktır.

12- Özel güvenlik hizmeti veren firmalar çalışabilecek.

13- Su üreticileri ve dağıtımcılar hizmet vermeye devam edebilecek.

14- Portakalın, narenciyenin kesim ve paketleme süreci de devam edecek. Güzelyurt Belediyesi, mekanların dezenfektesi yoluna gidecek.

15- Restoranlarla beraber paket servis de duracak.

16- Çalışma Dairesi, minimum personelle bazı hizmetleri yerine getirmek için çalışacak. Huzur evleri, çocuk yuvaları görevlerine devam edecek.

17- Bankacılar Birliği ve Merkez Bankası yetkilileri katılımıyla alınan kararlar var. Bankalar, açık olacak ancak; asgari fonksiyonlarını yerine getirecek minimum personelle görev yapacaklar. Şubeler, yarım gün hizmet verecek. Faaliyetlerine esasen; devam eden işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışacaklar. Banka içerisine, sınırlı sayıda müşteri alınacak.

18- ATM ve internet bankacılığı gibi nakit yerine, kredi kartı ve bankamatik kartı kullanımına herkesin olabildiğince özen göstermesi gerekli.

19- Çeklerle ilgili; piyasadan gelen talep de dikkate alınarak; bakanlar Kurulu kararıyla, faaliyetleri durdurulacak olan işletmelerin, tarihi 14-24 Mart olan çeklerin, tarihi 30 Mart’a ötelenecek. 30’undan önce bunların takasa gitmesi mümkün olmayacak.

20- Bahse konu işletmelerin bankadaki kredilerinin vadelerinin ötelenmesi, taksitlerinin ertelenmesi ve taksitlerinde atlama yapılması konusunda Bankalar Birliği karar aldı. İşletmelere yardımcı olunacak. Faaliyeti durdurulan işletmelerin, bu dönemdeki faiz yüklerinin hafifletilmesi için Bankalar Birliği ve Merkez Bankası çalışma yapıyor.

21- 20 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken Şubat 2020 Sosyal Sigorta primlerinin 30 Mart’a kadar, İhtiyat Sandığı da 15 Nisan’a kadar ödenmesi cezasız sağlanacak. Bu konuda yasa gücünde kararname hazırlanacak.

22- Otelciler Birliği ve Acenteler Birliği’ne üye iş yerlerinin 1 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında oluşacak sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçları, Ocak-Haziran 2021’de ödenebilmesi için gerekli yasa gücünde kararname hazırlanıyor.

23- Talep gelmesi halinde, diğer sektörler için de bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak.

24- Sosyal sigortalar dairesinin işlemlerinin mümkün olduğunca online yapılabilmesi için çalışma yapılacak. Pasaport işlemleri, Pazar tamamlanıp, Pazartesi ilgili işverene toptan verilecek. Acil durumlarda, işlerin rotasyon usulü sağlanması için çalışma yapılacak.

25- GKK, sivil işçi, memur, aşçı, teknisyen gibi çalışanlar görevlerine devam edecek.

26- Yargı makamları, sürecin aksamaması için kendi tedbirlerini kendi alacak.

27- Eczaneler konusunda; Eczacılar Birliği ile yapılan istişarelerde, açık saatlerde yeni düzenleme: Sabah 8, öğlen 13.30 arası açık olacak. Nöbetçi Eczaneler gece yarısı 1.30’a kadar açık olacak. Her bölgede, İlave bir ekstra nöbetçi eczane olacak. Hastalar 3’er 3’er içeriye alınacak.

28- Devletin temel hizmetleri yerine getirmesi için, ihtiyaç duyacağı kamu görevlilerini göreve çağırma kararı saklıdır. Yetkili olan, ilgili bakandır.

29- Bakanlar Kurulu kararlarına uymayanlar aleyhine Ceza Yasası, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca cezai işlem yapılacak. Zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Önümüzdeki günlerde sokağa çıkma yasağı yeniden değerlendirilecek."