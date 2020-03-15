Binlerce çalışan işsiz kaldı

Hüseyin ÇİÇEK- Ömer KADİROĞLU

‘Coronavirüs’ önlemleri çerçevesinde iş yerlerinin 27 Mart’a kadar kapatılması yönündeki karar sonrasında lokanta, cafe, otel, kuyumcu ve sanayi işletmeleri ile giyim mağazalarının kapısına kilit vuruldu.

Başkent Lefkoşa’nın en işlek caddesi olan Dereboyu ve Metropol yolunda tüm mağazaların kapalı olduğu görüldü. Benzeri durum Girne ve Gazimağusa’nın alış-veriş bölgelerinde de vardı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; uygulamanın ilk gününde özellikle otellerde ve restoranlarda çalışan yaklaşık 10 bin kişi ‘zorunlu izne’ gönderildi. Vatandaş olmayan çalışma izinli bazı işçilerin bu karar sonrasında ülkelerine döndüğü belirtildi.

Zor günler kapıda

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, hükümetin almış olduğu bazı önlemleri desteklemekle birlikte özel sektörün ciddi sıkıntılar yaşayacağını ve ay sonunda gerekli ödemeleri yapamayacağını söyledi. Diyalog’a konuşan Avunduk, hükümetin ödemelerde kolaylık sağlama yönünde çalışma yapmasına karşın, iş yapmayan kuruluşların sigorta, vergi ve ihtiyat sandığı yatırımı yapmasının zor olacağına dikkat çekti.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de hükümetin ‘Coronavirüs’ kararlarını eleştirerek, tüm sektörlerin krize gireceği uyarısında bulundu. Gürcafer, kısa sürede ülkede ciddi sıkıntıların yaşanacağını, kendi sektörlerinin zaten krizde olduğunu ifade etti.

Dedezade mahkemeye başvuracak

Diyalog TV’nin canlı yayınına katılan işadamı Asım Dedezade, hükümetin almış olduğu önlemlere sert tepki gösterdi. Dedezade “Hükümetin benden alıp, başkalarının önüne mangal koyma hakkı yoktur” diyerek, bu durumu mahkemeye götürmek için avukatı ile görüşeceğini söyledi.

İşadamı Günay Çerkez de, alınan kararların iyi yönlerinin bulunduğunu, buna karşın bazı eksiklerin de görüldüğünü ifade etti.

Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Koordinatörü Hürrem Tulga ise, zorunlu olarak işyeri kapayan esnafın ciddi bir sıkıntı içine gireceğini belirtti. Tulga, Lokmacı kapısının kapanması sonrasında Arasta esnafının iş yapamaz hale geldiğine dikkat çekti.

Tüketiciler Birliği başkanı hasan Yılmaz Işık da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın OHAL ilan edilmesi yönündeki girişimine destek verirken, vatandaşların marketlere akın etmemesini istedi.



Bulutoğluları: Alınan kararlar yanlış

Lefkoşa Türk Belediyesi eski başkanlarından, işadamı Cemal Bulutoğluları da Diyalog’a yaptığı açıklamada, hükümetin almış olduğu önlemlerin yanlış olduğunu, özel sektörün büyük bir sıkıntı içine düşeceğini söyledi. Bulutoğluları, yapılan uyarılara karşın hükümetin özel iş yerlerini kapatmak suretiyle sadece iş verenlere değil, çalışanlara da büyük zararlar verdiğini kaydetti.