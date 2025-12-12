‘İktidara yürüyoruz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yakın bir zamanda erken genel seçim beklediklerini söyledi.

İncirli, CTP’nin "yaklaşan erken genel seçimde" güçlü şekilde tek başına iktidar olacağını söyledi.

İncirli, Türkiye’den gelen bir grup gazeteciyle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin vizyonunu, politik önceliklerini ve bölgesel siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı İncirli’ye görüşmede milletvekilleri Fikri Toros, Ürün Solyalı ve Fazilet Özdenefe eşlik etti.

Genel başkanlık görevine gelmesinin ardından Türkiye basınıyla ilk kapsamlı buluşmasını gerçekleştiren İncirli, CTP’nin siyasi vizyonu ve gelecek döneme yönelik önceliklerini paylaşarak “CTP yaklaşan seçimde iktidara yürüyen bir partidir. Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen erken genel seçimlere tüm kadrolarımızla hazırız. CTP güçlü bir şekilde, tek başına iktidara geliyor.’’ dedi.

İncirli, CTP hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı yapısal düzenlemeler, ekonomik ilerleme ve sosyal adaletin sağlanmasına yönelik politikalara ilişkin de bilgi verdi.

Kıbrıs sorunu ve bölgesel gelişmeler masadaydı

İncirli, toplantıda ayrıca Kıbrıs sorunu, müzakere süreçleri ve bölgesel jeopolitik gelişmeleri değerlendirdi.

CTP’nin adada siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm iradesine dayalı siyasal duruşunu hatırlatan İncirli, iki toplumun geleceğine ilişkin kalıcı ve adil barışa ulaşmanın önemine işaret etti.

Mersin Ziraat Mühendisleri Odası heyetini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bugün Mersin Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Kemal Kaçmaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, narenciye sektörünün geleceği ve güncel sorunlar ele alındı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre toplantıya, milletvekilleri Armağan Candan, Fikri Toros, Filiz Besim, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat ve Salahi Şahiner de katıldı.

