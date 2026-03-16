‘Silahlı kuvvetler burada’

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada yeni silahlanma faaliyetlerinden söz ederken, Türkiye’nin Ercan’a gönderdiği F-16’lardan endişelenmediklerini söyledi.

Palmas “Yunan Silahlı Kuvvetleri buradadır” dedi ve şunları ekledi:

“Yunan Silahlı Kuvvetleri buradadır. Yunanistan’ın yakın mı uzak mı olduğunu gösteren değere sahip siyasi bir eylemdir. Yunan F-16’ları günlük devriye görevi yapıyor ancak şu ana kadar herhangi bir füze imha etmelerine ya da İHA düşürmelerine gerek olmadı. Aynı şey ’Kimon’ ve ‘Psara’ fırkateynleri için de geçerli. Türk F-16’ları bizi endişelendirmiyor. İşgali 52 yıldır yaşıyoruz.”

Türkiye Kıbrıs’a saldırırsa ne olur?

Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs’a askeri güç gönderen bütün Avrupa ülkelerinin Avrupa dayanışması, Güney Kıbrıs’ın ortakları ile yürüttüğü ikili, üçlü ve çok taraflı iş birlikleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’ı desteklemek için geldiğini, bunu baştan beyan ettiklerini söyledi.

“Kıbrıs Türkiye’den saldırı görürse, bugünkü gibi Kıbrıs halkını korumaya gelecekler mi?” sorusuna karşılık Palmas “Yunanistan kesin gelecek. Diğerleri için kesin konuşmak zor. Samimi olmak isterim. Türkiye NATO üyesidir ve Avrupa ile özel ilişkileri var, İran ise üçüncü ülke.”

Avrupa devletlerinin askeri güçlerini ayrı ayrı göndermesinin, AB sözleşmesinin 42 (7) maddesi üye devlet saldırı alırsa devreye girmesinden kaynaklandığını, son olayda böyle bir şey yaşanmadığını anlatan Palmas, "AB’den süratle cevap talep ettik ancak maalesef AB mekanizması bunu yerine getirmedi.” dedi.

