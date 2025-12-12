Bandabuliya’da perdelerini açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu Bir İhtimal Kabare’nin prömiyeri yapıldı.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre; Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği ‘Bir İhtimal Kabare’ Bandabuliya Sahnesi’nin yeniden açılışından sonra sahnelenen ilk oyun oldu. Oyunu Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı meclis üyeleri izledi.

Bir İhtimal Kabare, Lefkoşa’nın 1958-1963 dönemine hayali bir yerleştirme yapıyor. Bu dönemin tarihsel olaylarını fon alarak bir yere tutunmayı ve bir yerden dağılmayı konu ediniyor. Bir kabarede geçen olaylar çerçevesinde insanların etnik farklılıklarıyla birlikte bir arada olabileceği bir dünya tasvir ediliyor. Oyun, kabarede ve Lefkoşa’da bir arada kalmaya çalışan karakterler üzerinden tarihsel ihtimalleri yeniden hayal ediyor.

Major Music Center’in katkılarıyla sahnelenen oyun, 15 Aralık Pazartesi saat 20.00’de ikinci kez seyirciyle buluşacak. Oyun Ocak ayında her pazartesi sahnelenmeye devam edecek. Biletler gisekibris.com üzerinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satışa sunuluyor.

