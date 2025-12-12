‘Toprak Ana Günü’ kutlandı

Yeniboğaziçi’nde Toprak Ana Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin açıklamasına göre; 10 Aralık Toprak Ana Günü dolayısıyla 2. Selim Park Kompleksi’nde gerçekleştirilen etkinlikte toprağın, bereketin, atalık tohumların, geleneksel üretimin ve yerel mutfak kültürünün taşıdığı önem vurgulandı.

Etkinliğe Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Slow Food Salamis üyeleri, Cittaslow Yeniboğaziçi Komitesi ile Yeniboğaziçi, Mormenekşe, Akova, Alaniçi ve Mormenekşe kadın dernekleri katıldı.

Katılımcılara hellimli tarhana çorbası, çörek ve golifa, badem macunu, şamali tatlısı ve çitlembik bittası ikram edildi.

Cittaslow Komitesi Başkanı Mehtap Sayıner, açılış konuşmasında toprağın yaşam için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Slow Food Salamis Başkanı Umut Kurşun ise Toprak Ana’nın giderek artan tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek iklim krizi, sel felaketleri ve doğal döngüyü bozan sistemlere karşı farkındalık yaratmanın önemini dile getirdi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, konuşmasında Toprak Ana Günü’nün tüm dünyayla eş zamanlı olarak kutlandığını hatırlatarak, uluslararası Cittaslow ağı içerisinde yer alan belediye olarak tohumun, toprağın ve yerel üretimin kendileri için taşıdığı öneme değindi. Demir, Reşat Bergen Tohum Bahçesi ile tohumlara çocuklarla birlikte sahip çıkacaklarını söyledi.

Etkinlikte bölgenin yılın üreticisi seçilen Nermin Kandili’ye Yılın Toprak Ana Ödülü verildi.



