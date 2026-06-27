9 yıl polisten kaçtı

İnternet dolandırıcılığından aranan 53 yaşındaki adam, dokuz yıl sonra Belçika’da yakalandı.

Limassol Suç Araştırma Dairesi (CIS) mensupları, internet dolandırıcılığı, sahte vaatlerle para gaspı ve kara para aklama suçlarını içeren devam eden bir soruşturma kapsamında 53 yaşındaki bir şüpheliyi yakaladı. Uzun süredir hem ulusal hem de Avrupa çapında çıkarılan tutuklama emriyle aranan şüphelinin, geçtiğimiz Nisan ayında Belçika’da tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından şüphelinin Kıbrıs’a iadesi onaylandı. Limassol TAE ekipleri eşliğinde dün güneye getirilen 53 yaşındaki adam, güvenlik önlemleri altında yetkililere teslim edildi.

Soruşturma dosyasına göre olay, Kasım 2017’de Limassol merkezli bir şirkete yönelik gerçekleştirildi. Şikâyette, söz konusu şirketin Avrupa ülkelerinden birinde bulunan bir firmadan ürün siparişi verdiği, süreçte ise elektronik posta (e-posta) üzerinden gönderilen talimatlar doğrultusunda 65 bin euroyu aşan bir ödemenin belirtilen banka hesabına aktarıldığı yer aldı.

Ancak yapılan incelemelerde, iki şirket arasındaki resmi iletişimin kesildiği, ödeme talimatlarının ise dolandırıcılar tarafından yönlendirildiği belirlendi. Paranın daha sonra yabancı bir banka hesabına aktarıldığı ve izinin kaybolduğu tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda olayla bağlantılı olarak 53 yaşındaki şüpheliye ulaştı. Elde edilen deliller doğrultusunda hakkında tutuklama emri çıkarıldığı ve uzun süredir arandığı belirtildi.

Şüphelinin Limassol Bölge Mahkemesi’nde tutukluluk ve iade sürecine ilişkin işlemler için hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Limassol Ceza Soruşturma Dairesi’nin olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürdüğü kaydedildi.

