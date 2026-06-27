Yakalanması  dört ay sürdü

Lefkoşa'da farklı tarihlerde bir adet elektrikli scooter ve 5 bisiklet çaldığı gerekçesiyle tutuklanan M.A.(E-22) mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda tespit edilerek yakalanan zanlının kaldığı evde yapılan aramada 5 bisiklet bulunurken, elektrikli scooterın da bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 7 Mart 2026 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.’ya ait kilitsiz halde bulunan yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi. Polis, zanlının 8-19 Mart tarihleri arasında Ali Rıza Caddesi’ndeki bir apartman önünden A.B.’ye ait Trek marka yetişkin bisikletini, Macro Market otoparkının kuzey kısmında kilitsiz halde bırakılan T.M.’ye ait Oceg marka dağ bisikletini çaldığını belirtti. Polis ayrıca, zanlının 19 Mart tarihinde Rauf Raif Denktaş Sokak üzerindeki bir apartmanın girişinden S.F.’ye ait Xvert-Corratec marka bisikleti çaldığını kaydetti.

Kameralardan tespit edildi

Polis, zanlının son olarak 22 Haziran tarihinde Mehmet Akif Caddesi’ndeki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan P.A.’ya ait siyah renk Xiaomi 4 Lite 2. nesil elektrikli scooterı çaldığını açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bisikletler ile elektrikli scooterın zanlı tarafından çalındığının tespit edildiğini ifade eden polis, M.A.’nın 25 Haziran tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının kaldığı adreste yapılan aramada 5 bisikletin emare olarak alındığını, çalınan elektrikli scooterın ise Dede İsmail Sokak üzerindeki isimsiz bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen başka hırsızlık meseleleriyle bağlantılı olabileceğine dair makul şüphe bulunduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

