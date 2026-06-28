Ankara’dan heyet gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede limanlar, Ercan Havalimanı ve karayolu projeleri başta olmak üzere yeni yatırım ve çalışma başlıklarını ele aldıklarını açıkladı. Arıklıhavalimanının uluslararası uçuşlara daha uygun hale gelmesi için “iç hat kapsamına alınması” yönünde teknik şartların bulunduğunu ifade etti ve bu kapsamda yarın Türkiye’den bir heyetin adaya gelerek incelemelerde bulunacağını söyledi. Arıklı, görüşmede özellikle mevcut ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesine yönelik planlamaların değerlendirildiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında Girne Dağyolu Çatalköy–Erülkü Çemberi yolunun tamamlanmasının ardından Ercan–İskele alternatif çevre yolu projesi için sürecin başlatıldığını ifade etti. Söz konusu proje için Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da gerekli talimatı verdiğini aktaran Arıklı, karayolu ağının güçlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi. Bakan Arıklı, görüşmede en önemli başlıklardan birinin ise uçak bileti fiyatlarındaki yüksek maliyet olduğunu belirterek, bu konuda alternatif çözüm ve düzenlemelerin gündeme geldiğini kaydetti. Ercan Havalimanı’na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, havalimanının uluslararası uçuşlara daha uygun hale gelmesi için “iç hat kapsamına alınması” yönünde teknik şartların bulunduğunu ifade etti, bu kapsamda pazartesi günü Türkiye’den bir heyetin adaya gelerek incelemelerde bulunacağını söyledi.

Yol haritası hazırlanacak

Heyetin Ercan Havalimanı’ndaki mevcut durumu yerinde değerlendireceğini, eksiklikleri tespit edeceğini ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kriterlerine uygunluk açısından denetim yapacağını belirten Arıklı, sürecin sonunda bir çalışma yol haritası hazırlanacağını ifade etti. Arıklı ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptıkları görüşmede de yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026, 09:50